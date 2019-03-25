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الإثنين 25/مارس/2019 - 12:47 م

الأموال العامة تضبط متهم بالإتجار في النقد الأجنبي بالموسكي

الأموال العامة تضبط
هدير مصطفي
dostor.org/2565482

تمكنت مباحث الأموال العامة بالقاهرة من ضبط شخص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام "محمد.ع.ع"، 47 سنة، صاحب مكتب استيراد وتصدير، بممارسة نشاط غير مشروع بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ويتخذ من دائرة قسم شرطة الموسكى مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الموسكى، وعثر بحوزته على 19950 جنيهًا سودانيًا، و20 ألف جنيه مصرى.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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