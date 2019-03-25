النيابة تأمر بضبط وإحضار 3 متهمين بتحطيم فرن في البساتين

أمرت نيابة البساتين، اليوم الإثنين، بضبط وإحضار ثلاثة متهمين بتحطيم فرن وسرقة مبالغ مالية من داخله أثناء مشاجرة مع صاحبه.



تلقى قسم شرطة البساتين بلاغًا بنشوب مشاجرة بأحد الشوارع بدائرة القسم، ووجود مصاب، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين صاحب الفرن وآخرين بسبب خلافات سابقة قام على أثرها المتهمين باقتحام الفرن والتعدى على صاحبه وإصابته في وجهه، ثم قاموا بسرقة مبالغ مالية من داخل الفرن،



تم التحفظ على كاميرات المراقبة التي رصدت الواقعة، وجار ضبطهم وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.