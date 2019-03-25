10 يونيو.. الفصل في طعن 309 متهمين في "أحداث مسجد الفتح"

حجزت محكمة النقض، الطعن المقدم من 309 متهمين بأحداث مسجد الفتح، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة في القضية لجلسة 10 يونيو للحكم.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار إيهاب عثمان وعضوية المستشارين نجاح موسي واحمد زلمة وحازم داود ووليد حمزة ووائل ابراهيم وهاني المليجي ومحمد شيحا ومصطفي الطويل وبسكرتارية اشرف محمود وحسام الدين احمد ومحمد زيادة.



وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة 22 متهمًا بالسجن المؤبد و17 متهمًا بالسجن المشدد 15 عامًا، ومعاقبة 54 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، و216 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات وبمعاقبة متهمين بالسجن 10 سنوات و6 آخرين بالسجن 5 سنوات.



كانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لقيامهم بالتجمهر أمام مسجد الفتح وتنظيم مسيرات عبر شارعي رمسيس والجلاء وأمام قسم شرطة الأزبكية والطرق المحيطة به، كما هاجموا قسم الأزبكية وألقوا تجاهه مولوتوف وقنابل مفرقعة ومسيلة للدموع، وأطلقوا نيران أسلحتهم الآلية بكثافة صوب قوات تأمين القسم والمواطنين واعتصموا داخل مسجدالفتح.