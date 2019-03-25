ضبط موظف متهم بالتربح من أعمال وظيفته في الإسماعيلية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط موظف بأبو صوير تواطئ مع إثنين من المواطنين بتمكينهما من بناء عقارات سكنية بدون ترخيص مما أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتعريض حياة المواطنين للخطر.



أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسماعيلية قيام "إبراهيم ح.ع" مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، رئيس القسم الهندسي بقرية السبع آبار الغربية التابعة للإدارة الهندسية بمجلس مركز أبو صوير "سابقًا" وحاليًا رئيس القسم الهندسى بقرية المحسمة الجديدة بالوحدة المحلية لذات المركز، باستغلال موقعه الوظيفي في غضون عام 2011 إبان عمله بمجلس مركز مدينة أبوصوير والتواطؤ مع كلٍ من "عوض م.ع" مزارع، "محمد م.س" عاطل، مقيمان بدائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية، بتمكينهما من بناء عقارات سكنية بدون ترخيص على أراضي زراعية وعدم إتخاذ المتحرى عنه الإجراءات القانونية بشأن تلك المخالفات بالمخالفة للقانون مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة من تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر.



تأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة لفحص المخالفات من الجهات المختصة وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للوقعتين، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعتين، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.