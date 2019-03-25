خلل تقني يتسبب في إلغاء عشرات الرحلات من مطار فرانكفورت الألماني

أعلنت شركة "فرابورت" المشغلة لمطار فرانكفورت، أكبر مطار في ألمانيا، أنه من المتوقع إلغاء 35 رحلة اليوم الاثنين بسبب خلل، لا يزال مستمرا، في البرمجيات.



وأكدت شركة "لوفتهانزا" الألمانية أنها ستلغي 22 رحلة تقلع من فرانكفورت. وقال متحدث باسم الشركة إن إلغاء الرحلات سيؤثر على نحو ألفين من ركابها.



وكانت مشكلات تقنية قد أصابت الهيئة الألمانية لسلامة الملاحة الجوية، التي تدير مراقبة الحركة الجوية في أنحاء ألمانيا، منذ الأربعاء الماضي.



وفي بيان، قالت الشركة إنها ستحاول تثبيت برامج بديلة الخميس الماضي، وتم تقليص حركة الطيران بنحو الربع في المنطقة الجنوبية الغربية، ما أثر على مطارات من بينها فرانكفورت وكلونيا-بون وشتوتجارت ودوسيلدورف.



وتمكنت معظم شركات الطيران من التقليل من أثر الاضطرابات بسبب الجداول الشتوية الأقل ازدحاما.



وقالت هيئة السلامة إن الخلل يقيد البيانات التي يحصل عليها المراقبون الجويون بشأن الطائرات، ولا يشكل أي تهديد أمني. وتتواجد المشكلة في مكتب الشركة الإقليمي قرب لانجن بالقرب من فرانكفورت، ولم تؤثر على الأنظمة في بقية مناطق البلاد.