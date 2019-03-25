القاهرة : الإثنين 25 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
محافظات
الإثنين 25/مارس/2019 - 12:35 م

استكمال شبكات الصرف الصحي بالفرافرة بتكلفة 10 ملايين جنيه

استكمال شبكات الصرف
أ ش أ
dostor.org/2565456

قالت مدير عام التخطيط العمراني بالوادى الجديد المهندسة مني محمد، إنه تم الانتهاء من مشروع استكمال شبكات الصرف الصحي بمدينة الفرافرة بتكلفة إجمالية بلغت 10 ملايين جنيه، ضمن خطة المحافظة لدعم البنية التحتية وتوفير حياة كريمة للمواطنين في المناطق البعيدة والنائية.

وأضافت مدير عام التخطيط العمراني- في بيان اليوم الاثنين- أنه يجري حاليا إنهاء توصيل المرافق لمشروعي الإسكان القومي بقريتي جناح وجورمشين بتكلفة تقدر بنحو 22 مليون جنيه، والمقرر الانتهاء منها منتصف يونيو القادم.

يذكر أن هناك خطة لتوصيل الصرف الصحي لـ 48 قرية على مستوى المحافظة خلال أربع سنوات، ويجري حاليا العمل في 15 قرية، ويجري استكمال الباقي على عدة مراحل.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية

منذ أقل من شهر

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

منذ أقل من شهرين

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس لجلسة 31 يناير

منذ 3 شهر

وكيل تعليم دمياط يفعل برنامج "المعلمون أولا"

منذ 4 شهر

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

منذ 4 شهر

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات

الآن

وزير الخارجية يغادر مطار القاهرة متوجهًا إلى واشنطن

وزير الخارجية السويسرى: مصر بوابة استثماراتنا إلى إفريقيا

جيوزاليم بوست: الغرب لا يدعم "إيست ميد".. ومصر السبيل الوحيد لتصدير الغاز لأوروبا

تباين أداء مؤشرات البورصة بالمستهل.. والرئيسى يهبط وحيدًا

ads
الأكثر قراءة

كلبان يقتلان صاحبتهما الشابة بطريقة مخيفة

اندلاع حريق فى مسجد بكاليفورنيا والشرطة تواصل تحقيقاتها

الأرصاد: غدًا طقس لطيف تصاحبه أمطار.. والقاهرة 20 درجة

مصادر: رئيس الزمالك يرد على عقوبات اتحاد الكرة بـ"الانسحاب"

ألبومات الصور

وكيل" أوقاف الإسكندرية" يزور القنصلية اليونانية لتقديم التهنئة باليوم الوطني

افتتاح معرض منتجات المشروعات الصغيرة ببني سويف

بالصور.. مدير أمن البحيرة يكرم 86 من أمهات وزوجات شهداء الشرطة

وفد "الصحة العالمية" يشيد بأداء "100 مليون صحة" فى الوادى الجديد

رياضة

ثنائية مويس كين وماريو بالوتيلي تتصدر اهتمامات صحف إيطاليا

زيدان يكشف أسرار الماضي: لم أكن أشرب سوى الماء

الكشف عن تميمة "يورو 2020"

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

كلبان يقتلان صاحبتهما الشابة بطريقة مخيفة

اندلاع حريق فى مسجد بكاليفورنيا والشرطة تواصل تحقيقاتها

الأرصاد: غدًا طقس لطيف تصاحبه أمطار.. والقاهرة 20 درجة

مصادر: رئيس الزمالك يرد على عقوبات اتحاد الكرة بـ"الانسحاب"

كشكول

طالب الأول الثانوى بالسعيدية: "مهتمتش اشوف امتحان اللغة العربية"

أمهات مصر: طلاب أولي ثانوى لم يتمكنوا من أداء الامتحانات لليوم الثانى

"بناء جيل المستقبل" .. الحرب على المرض في المهد

"الموسيقى الدرامية " ندوة للغة وإعلام الأكاديمية العربية.. غداً

الجامعة البريطانية تنظم ورشة عمل دولية في "القانون والاقتصاد"

الأمصار

شاهد.. مسجد في كاليفورنيا يتعرض لحريق ضخم

مذكرة تفاهم بين التحالف والأمم المتحدة لحماية أطفال اليمن

إحالة 16 متهما بـ "جبهة النصرة" لمحكمة أمن الدولة طوارئ

الأمم المتحدة تكشف عن مأساة في أفغانستان بسبب غارة أميركية

إثيوبيا تتعهد بمعرفة سبب سقوط الطائرة المنكوبة

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

أنثى وحيد قرن نادرة تسقط في خزان صرف صحي بنيبال

نقل شاب إلى المستشفى بأستراليا بعد تعرضه لعضة قرش

فيتامين "D" يسبب بطء رد فعل الإنسان

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

جراح قلب عالمى يُجرى عمليات مجانية فى مصر أبريل المقبل

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎