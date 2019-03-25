استكمال شبكات الصرف الصحي بالفرافرة بتكلفة 10 ملايين جنيه

قالت مدير عام التخطيط العمراني بالوادى الجديد المهندسة مني محمد، إنه تم الانتهاء من مشروع استكمال شبكات الصرف الصحي بمدينة الفرافرة بتكلفة إجمالية بلغت 10 ملايين جنيه، ضمن خطة المحافظة لدعم البنية التحتية وتوفير حياة كريمة للمواطنين في المناطق البعيدة والنائية.



وأضافت مدير عام التخطيط العمراني- في بيان اليوم الاثنين- أنه يجري حاليا إنهاء توصيل المرافق لمشروعي الإسكان القومي بقريتي جناح وجورمشين بتكلفة تقدر بنحو 22 مليون جنيه، والمقرر الانتهاء منها منتصف يونيو القادم.



يذكر أن هناك خطة لتوصيل الصرف الصحي لـ 48 قرية على مستوى المحافظة خلال أربع سنوات، ويجري حاليا العمل في 15 قرية، ويجري استكمال الباقي على عدة مراحل.

