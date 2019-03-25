نادي الأسير الفلسطيني: معتقلو سجن النقب الإسرائيلي ما زالوا مقيدين بساحته

أكد نادي الأسير الفلسطيني أن الأسرى في قسمي (4) و(7) في معتقل "النقب" جنوب إسرائيل، وعددهم نحو (240) أسيرا؛ ما زالوا مقيدين منذ مساء الأمس في ساحة المعتقل في البرد القارس.



وأشار نادي الأسير في بيان صدر عنه، اليوم الإثنين، إلى أن معتقل "النقب" شهد مواجهات بين الأسرى والسجانين مساء أمس، وقامت قوات القمع باستخدام الرصاص والغاز في مواجهة الأسرى الذين قاموا بطعن اثنين من السجانين.



يشار إلى أن معتقل "النقب" يشهد مواجهات متوترة بين الأسرى والإدارة منذ قرابة الشهر، عقب نصبها لأجهزة تشويش في محيط مجموعة من الأقسام، علما أن عدد الأسرى في النقب نحو (1300) أسير.



من جانبها، قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين، إن ما يجري خلف قضبان الاحتلال بحق أسرانا البواسل جرائم حرب وإمعان في خرق القانون الدولي والإنساني، وتعد سافر على أبسط حقوق الأسرى وسلوك بلطجي يعكس عقلية الاجرام وإرهاب الاحتلال المنظم.



وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بكافة مؤسساته الحقوقية والقانونية، بسرعة التدخل لوقف ما يجري من مجزرة حقيقية بحق أسرانا الابطال.



من جانبها، دعت حركة "فتح"، أبناء الشعب الفلسطيني، لتلبية نداء الاسرى والخروج في مسيرات غضب ضد الاعتداءات الوحشية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على الأسرى البواسل في سجون الاحتلال، مؤكدة أن الاعتداءات عليهم تجاوزت الخطوط الحمراء.



وقال عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، إن ما يجري خلف قضبان الاحتلال بحق الأسرى البواسل جرائم حرب وعدوان سافر وإمعان في خرق القانون الدولي والانساني، وتعد سافر على أبسط حقوق الاسرى وسلوك بلطجي يعكس عقلية الاجرام وإرهاب الدولة المنظم.



وطالب القواسمي، العالم بأسره بسرعة التدخل الفوري لوقف ما يجري من مجزرة حقيقية بحق اسرانا الأبطال.