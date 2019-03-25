"الناتو" يعد جورجيا بضمها لحلف الأطلسي

أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرج، اليوم الإثنين، أن جورجيا حققت نجاحا كبيرا في طريق التكامل الأوروأطلسي، وستصبح عضوا في الحلف دون تحديد موعد ذلك.



ونقلت القنوات الفضائية عن ستولتنبيرج، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الجورجية ماموكا باختادزيه، في العاصمة تبليسي، اليوم، قوله: "إن جورجيا شريك خاص بالنسبة للناتو.. ولقد أكدنا العام الماضي من جديد أن سريان مفعول قرار قمة بوخارست لعام 2008 لا يزال مستمرا، وأن جورجيا بالتأكيد ستصبح عضوا في الحلف".



وأضاف أن "جورجيا لا تعد حاليا عضوا في الناتو، لكنها تسهم بقسط كبير في أمرنا، حيث تؤكد المناورات العسكرية المشتركة أنه يوجد بيننا تعاون وثيق"، مؤكدا أن الحلف يدعم وحدة الأراضي الجورجية وسيادتها في إطار الحدود المعترف بها دوليا، داعيا روسيا لسحب قرارها بالاعتراف باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.



وفي السياق ذاته، لم يعلن ستولتنبيرج فيما إذا كان بإمكان جورجيا أن تصبح عضوا في حلف الناتو دون هاتين المنطقتين، مشددا على أن الناتو يدعم محادثات السلام وتسوية النزاع مع أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.



يشار إلى أن التعاون الحيوي بين جورجيا وحلف الناتو قد بدأ عام 1994 عندما أصبحت هذه الجمهورية السوفيتية السابقة مشاركة في برنامج "الشراكة من أجل السلام".