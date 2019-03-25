الأمن الجزائري يتسلم 29 إرهابيا اعتقلوا في سوريا

تسلمت السلطات الأمنية الجزائرية 29 إرهابيا ينحدرون من ولايات مختلفة جرى اعتقالهم في سوريا.



ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية في عددها الصادر اليوم الأحد، عن مصادر أمنية قولها إن الإرهابيين ظلوا لسنوات طويلة ينشطون ضمن مناطق النزاع في سورية تحت لواء تنظيم داعش.



وأشارت إلى أن العملية تمت نهاية الأسبوع، حيث تم ترحيل الإرهابيين الموقوفين على متن طائرة عسكرية تابعة للجيش الأمريكي وذلك في 18 مارس الجاري حيث حطت الطائرة الأمريكية بمطار هواري بومدين.



وحسب المصادر، كان في انتظار الطائرة ومن على متنها، عناصر من جهاز المخابرات الجزائرية، لافتة إلى أن الإرهابيين الموقوفين جرى تسليمهم من طرف ضباط أمريكيين لنظرائهم في الأمن الجزائريين.