القاهرة : الإثنين 25 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
حوادث
الإثنين 25/مارس/2019 - 12:27 م

ضبط مالكي شركة عقارات بمدينة نصر استولوا على 30 مليون جنيه من المواطنين

ضبط مالكي شركة عقارات
هدير مصطفي
dostor.org/2565438

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بالقاهرة، القبض على مالكي شركة عقارات بمدينة نصر، بتهمة النصب على المواطنين والإستيلاء منهم على 30 مليون جنيه.

ورد بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من إحدى المواطنات مقيمة بدائرة مركز شرطة الأهرام بالجيزة، و35 مُبلغ آخرين بتعرضهم لواقعه نصب وإحتيال من قبل مسئولي إحدى شركات المقاولات الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، والاستيلاء على أموال طائلة منهم بزعم تملكهم وحدات سكنية بإحدى مشروعات الشركة بالساحل الشمالى.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام "حسام. ح.ع" 50 سنة رئيس مجلس إدارة الشركة المشار إليها مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وسابق إتهامه في عدة قضايا أخرهم قضية "نصب"، و"زين ا.ع" 47 سنة، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة مقيم بمدينة نصر وسابق إتهامه فى عدة قضايا أخرهم قضية "تبديد"، و"أشرف م.ر"51 سنة عضو مجلس الإدارة والمدير المالى بالشركة مقيم في النزهة وسابق إتهامه فى عدة قضايا أخرهم قضية "مبانى بدون ترخيص"، بإنشاء شركة للمقاولات وقيامهم بالإعلان والتسويق والترويج عن توافر شاليهات وفيلات سكنية بمساحات مختلفة بمشروع الشركة بالساحل الشمالي على قطعة الأرض المملوكة للشركة والكائنة بالكيلو 108 طريق مطروح – الإسكندرية دائرة قسم شرطة الضبعة على مساحة 35 فدان، ومن خلال ذلك قاموا بإستقطاب عدد كبير من العملاء راغبى تملك الوحدات السياحية وتحصلوا على مبالغ مالية من 300 فرد من حاجزى تلك الوحدات كمقدمات وأقساط بلغت إجماليها حوالي 30 مليون جنيه.

كما تبين قيام المتحرى عنهم بترك مقر الشركة للعاملين الإداريين والسكرتارية، عقب تزايد مطالبات المجني عليهم بإسترداد مبالغهم المالية لعدم قيام سالفى الذكر بتنفيذ أية إنشاءات بالمشروع المشار إليه هربًا من ملاحقة ضحاياهم وتحسبًا للمسائلة الجنائية.

عقب تقنيين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين الثانى والثالث بدائرة قسم أول مدينة نصر، وبمواجهتهما أقرا بالواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول، وأضافا بتعثر المشروع لعدم استكمال إجراءات الترخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الأول.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة

منذ أقل من شهر

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"

منذ أقل من شهر

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي

منذ أقل من شهر

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"

منذ أقل من شهر

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"

منذ أقل من شهر

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر

الآن

وزير الخارجية يغادر مطار القاهرة متوجهًا إلى واشنطن

وزير الخارجية السويسرى: مصر بوابة استثماراتنا إلى إفريقيا

جيوزاليم بوست: الغرب لا يدعم "إيست ميد".. ومصر السبيل الوحيد لتصدير الغاز لأوروبا

تباين أداء مؤشرات البورصة بالمستهل.. والرئيسى يهبط وحيدًا

ads
الأكثر قراءة

كلبان يقتلان صاحبتهما الشابة بطريقة مخيفة

اندلاع حريق فى مسجد بكاليفورنيا والشرطة تواصل تحقيقاتها

مصادر: رئيس الزمالك يرد على عقوبات اتحاد الكرة بـ"الانسحاب"

الأرصاد: غدًا طقس لطيف تصاحبه أمطار.. والقاهرة 20 درجة

ألبومات الصور

وكيل" أوقاف الإسكندرية" يزور القنصلية اليونانية لتقديم التهنئة باليوم الوطني

افتتاح معرض منتجات المشروعات الصغيرة ببني سويف

بالصور.. مدير أمن البحيرة يكرم 86 من أمهات وزوجات شهداء الشرطة

وفد "الصحة العالمية" يشيد بأداء "100 مليون صحة" فى الوادى الجديد

رياضة

ثنائية مويس كين وماريو بالوتيلي تتصدر اهتمامات صحف إيطاليا

زيدان يكشف أسرار الماضي: لم أكن أشرب سوى الماء

الكشف عن تميمة "يورو 2020"

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

كلبان يقتلان صاحبتهما الشابة بطريقة مخيفة

اندلاع حريق فى مسجد بكاليفورنيا والشرطة تواصل تحقيقاتها

مصادر: رئيس الزمالك يرد على عقوبات اتحاد الكرة بـ"الانسحاب"

الأرصاد: غدًا طقس لطيف تصاحبه أمطار.. والقاهرة 20 درجة

كشكول

طالب الأول الثانوى بالسعيدية: "مهتمتش اشوف امتحان اللغة العربية"

أمهات مصر: طلاب أولي ثانوى لم يتمكنوا من أداء الامتحانات لليوم الثانى

"بناء جيل المستقبل" .. الحرب على المرض في المهد

"الموسيقى الدرامية " ندوة للغة وإعلام الأكاديمية العربية.. غداً

الجامعة البريطانية تنظم ورشة عمل دولية في "القانون والاقتصاد"

الأمصار

شاهد.. مسجد في كاليفورنيا يتعرض لحريق ضخم

مذكرة تفاهم بين التحالف والأمم المتحدة لحماية أطفال اليمن

إحالة 16 متهما بـ "جبهة النصرة" لمحكمة أمن الدولة طوارئ

الأمم المتحدة تكشف عن مأساة في أفغانستان بسبب غارة أميركية

إثيوبيا تتعهد بمعرفة سبب سقوط الطائرة المنكوبة

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

أنثى وحيد قرن نادرة تسقط في خزان صرف صحي بنيبال

نقل شاب إلى المستشفى بأستراليا بعد تعرضه لعضة قرش

فيتامين "D" يسبب بطء رد فعل الإنسان

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

جراح قلب عالمى يُجرى عمليات مجانية فى مصر أبريل المقبل

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎