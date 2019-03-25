ضبط مالكي شركة عقارات بمدينة نصر استولوا على 30 مليون جنيه من المواطنين

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بالقاهرة، القبض على مالكي شركة عقارات بمدينة نصر، بتهمة النصب على المواطنين والإستيلاء منهم على 30 مليون جنيه.



ورد بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من إحدى المواطنات مقيمة بدائرة مركز شرطة الأهرام بالجيزة، و35 مُبلغ آخرين بتعرضهم لواقعه نصب وإحتيال من قبل مسئولي إحدى شركات المقاولات الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، والاستيلاء على أموال طائلة منهم بزعم تملكهم وحدات سكنية بإحدى مشروعات الشركة بالساحل الشمالى.



وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام "حسام. ح.ع" 50 سنة رئيس مجلس إدارة الشركة المشار إليها مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وسابق إتهامه في عدة قضايا أخرهم قضية "نصب"، و"زين ا.ع" 47 سنة، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة مقيم بمدينة نصر وسابق إتهامه فى عدة قضايا أخرهم قضية "تبديد"، و"أشرف م.ر"51 سنة عضو مجلس الإدارة والمدير المالى بالشركة مقيم في النزهة وسابق إتهامه فى عدة قضايا أخرهم قضية "مبانى بدون ترخيص"، بإنشاء شركة للمقاولات وقيامهم بالإعلان والتسويق والترويج عن توافر شاليهات وفيلات سكنية بمساحات مختلفة بمشروع الشركة بالساحل الشمالي على قطعة الأرض المملوكة للشركة والكائنة بالكيلو 108 طريق مطروح – الإسكندرية دائرة قسم شرطة الضبعة على مساحة 35 فدان، ومن خلال ذلك قاموا بإستقطاب عدد كبير من العملاء راغبى تملك الوحدات السياحية وتحصلوا على مبالغ مالية من 300 فرد من حاجزى تلك الوحدات كمقدمات وأقساط بلغت إجماليها حوالي 30 مليون جنيه.



كما تبين قيام المتحرى عنهم بترك مقر الشركة للعاملين الإداريين والسكرتارية، عقب تزايد مطالبات المجني عليهم بإسترداد مبالغهم المالية لعدم قيام سالفى الذكر بتنفيذ أية إنشاءات بالمشروع المشار إليه هربًا من ملاحقة ضحاياهم وتحسبًا للمسائلة الجنائية.



عقب تقنيين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين الثانى والثالث بدائرة قسم أول مدينة نصر، وبمواجهتهما أقرا بالواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول، وأضافا بتعثر المشروع لعدم استكمال إجراءات الترخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الأول.