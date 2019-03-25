رئيس دائرة إرهاب الجيزة يطالب بتعديل مدة ولاية النائب العام

طالب المستشار عماد الدرملي الطماوي رئيس دائرة إرهاب الجيزة، بأن تكون مدة رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام 6 سنوات، بدلًا من التعديلات المقترحة بأن تكون 4 سنوات، مشيرًا إلى أن النائب العام صوت مصر وبالتالي لا بد ألا تقل مدة ولايته عن 6 سنوات.



جاء ذلك خلال الجلسة الثانية للحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات الدستورية، بحضور رجال القضاء، حيث قال "الطماوي" إن التعديل الدستوري ليس عليه خلافًا من حيث المبدأ، لكن مدة رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام أري أن تكون 6 سنوات أفضل.



وتطرق إلى رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية المقترح بالتعديل أن يرأسه في حالة غياب رئيس الجمهورية وزير العدل، مؤكدًا ضرورة أن يكون رئيس محكمة النقض هو من يرأس في حالة الغياب لأن وزير العدل ممثل للسطة التنفيذية وذلك في إطار الحرص على استقلالية القضاء.



وتستهدف التعديلات المقدمة من نحو 155 عضوًا بالبرلمان فيما يتعلق بالهيئات القضائية، تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية.