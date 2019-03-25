رئيس الوزراء: سنقدم تجربة فريدة للسائحين من خلال المتحف الكبير

أشاد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ببرنامج الإصلاح الهيكلي الذي تتبناه وزارة السياحة، موضحا أن هناك دعم من قبل الحكومة للقطاع السياحي.



جاء ذلك خلال انعقاد منتدى الابتكار التكنولوجي الذى يقام على هامش اجتماع لجنة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية



وأضاف أنه يتعهد بتقديم تجربة فريدة للسائحين من خلال المتحف المصري الكبير الذى سيظهر للعالم مع مطلع العام المقبل بالإضافة إلى ما تقوم به الدولة من تطوير بالبنية التحتية، لافتا أن القطاع السياحي يعتبر الأسرع نموا بين القطاعات الاقتصادية الأخرى وما يمثله من دعم إلى الاقتصاد المصري.



وأشار إلى أن الحكومة تدعم التعامل مع المنظمات الخارجية ومن بينهم منظمة السياحة العالمية لنهوض بالقطاع السياحي.