ضبط 22 ألف لتر سولار مدعم قبل بيعه بدون ترخيص في الإسكندرية

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، اليوم الإثنين، التحفظ على 22 ألف لتر سولار مدعم قبل بيعه بدون ترخيص داخل محل زيوت بدون من الجهات المتخصصة، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحب محل لبيع زيوت وشحوم السيارات، بدائرة قسم شرطة محرم بك، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع المواد البترولية المدعمة "سولار" بدون ترخيص من الجهات المعينة.



تم مداهمة المحل وألقي القبض علي مالكه وبتفتيشه عثر بداخله علي كميات من السولار المدعم قدرها 22800 لتر مواد بترولية مدعمة، بقصد الاتجار في السوق السوداء، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.