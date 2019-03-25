المدرب الفني لريال مدريد ينفي رحيل أسينسيو عن النادي الصيف المقبل

نفى زين الدين زيدان المدرب الفني لريال مدريد الاسباني، رحيل ماركو أسينسيو عن النادي الملكي في الصيف المقبل.



وقال زيدان - في تصريح نقلته صحيفة (ديلي ميل) البريطانية اليوم الإثنين -" لقد تحدثت إلى أسينسيو وأخبرته أنه سيكون أساسيًا بالفريق، أريده هنا معنا".



وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى فكرة رحيل أسينسيو، من أجل جمع الأموال للنادي وضم صفقات أخرى.



يشار إلى أنه بعد الابتعاد عن التشكيلة الأساسية في كثير من المباريات بعد رحيل زيدان خلال الموسم الحالي، ارتبط ماركو أسينسيو بالرحيل عن ريال مدريد والانتقال إلى ليفربول الإنجليزي وغيره من الأندية الأوروبية.

