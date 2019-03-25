موسكو: نحتاج لعام تقريبًا لنقل عمليات إطلاق الرحلات الفضائية من بايكونور لروسيا

قال المدير العام لوكالة الفضاء الروسية دميتري روجوزين، إن بلاده ما زالت تتعاون مع كازاخستان بشأن استخدام قاعدة (بايكونور) لإطلاق الرحلات الفضائية المأهولة، مشيرا إلى أن الأمر سيتطلب مستقبلًا نقل إطلاق الرحلات المأهولة إلى داخل روسيا خلال عام ونصف العام.



وحول ما إذا كان بإمكان روسيا القيام بإطلاق مركبات الشحن والمركبات المأهولة إلى المدار في حالة نشوء صعوبات ما، أوضح روجوزين - في تصريح للصحفيين اليوم الإثنين- "بإمكاننا أن نقوم بتأمين إطلاق مركبات الشحن في غضون شهرين أو 3 أشهر، ولكن إطلاق المركبات الفضائية المأهولة ليس في استطاعة روسيا حاليا ".



وأضاف: "أن إطلاق المركبات الفضائية المأهولة من داخل روسيا غير ممكن إلا بعد عام ونصف العام، حيث يتطلب تمويلا بـ6.5 مليار روبل روسي (حوالي 100 مليون دولار)".



يذكر أن روسيا تراهن على استخدام ميدان فوستوتشني الروسي الجديد في إطلاق مركبات الشحن والمركبات المأهولة في المستقبل.