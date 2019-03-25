تونس والجامعة العربية ينسقان لاستكمال كافة الترتيبات التنظيمية للقمة

تستضيف تونس في الحادي والثلاثين من مارس الجاري، اجتماعات الدورة العادية الثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، برئاسة الرئيس الباجي قايد السبسي، وبمشاركة قادة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.



ومن المنتظر أن تشهد اجتماعات القمة مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة العربية، وكيفية العمل على المضي قدمًا في تدعيم مسيرة العمل والتعاون العربي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يخاطب الأولويات والرؤى العربية في هذه المجالات، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار والتنمية للدول والشعوب العربية، ويعزز الجهود الجارية لمواجهة التحديات المشتركة غير المسبوقة التي تواجهها المنطقة العربية خلال الفترة الدقيقة الحالية.



وذكر الموقع الرسمي للجامعة أن الأمانة العامة للجامعة العربية تعمل هذه الأيام، بالتنسيق مع السلطات التونسية، على استكمال الترتيبات التنظيمية والموضوعية اللازمة لانعقاد هذه القمة بشكل ناجح، بما يخدم المصالح المشتركة للدول العربية، ويولّد قوة دفع لتفعيل ما سيخرج عنها من مقررات خلال المرحلة القادمة.