هيئة فلسطينية: وحدات القمع الإسرائيلية تقتحم السجون وتعتدي على الأسرى

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن وحدات القمع الإسرائيلية التابعة لإدارة سجون الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت اليوم الإثنين، سجون "ريمون" و"نفحة" و"ايشل" و"جلبوع"، مدججة بالأسلحة والهراوات واعتدت على الأسرى الفلسطينيين.



وأضافت الهيئة في بيان أن عملية الاقتحام جاءت عقب ليلة صعبة وقاسية مرت على الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجن النقب الاحتلالي، تم فيها الاعتداء عليهم وضربهم والتنكيل بهم، وأصيب على إثرها أكثر من 25 منهم بإصابات متفاوتة بينهم 2 في حالة خطرة وصعبة، فيما نقل 15 إلى مستشفى سوروكا الاسرائيلي بمدينة بئر السبع.



وبينت الهيئة أن إدارة المعتقل أخرجت أسرى قسم"4" في سجن النقب للساحة طوال الليل، في ظل أجواء الطقس الباردة واعتداءات القوات الوحشية عليهم، لافتة الى ان ما يجري خلف قضبان الاحتلال بحق الاسرى الفلسطينيين هو عبارة عن "جرائم حرب وإمعان في خرق القانون الدولي والانساني، وتعد سافر على أبسط حقوق الأسرى وسلوك بلطجي يعكس عقلية الاجرام وإرهاب الاحتلال المنظم". وطالبت الهيئة، المجتمع الدولي بجميع مؤسساته الحقوقية والقانونية بسرعة التدخل لوقف ما يجري من مجزرة حقيقية بحق الأسرى.