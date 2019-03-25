زيمبابوي تسحب تحذيرها من إمكانية انهيار سد بسبب إيداي

قالت وزارة الإعلام في زيمبابوي، اليوم الإثنين، إنه تم سحب التحذير بشأن إمكانية انهيار جدار سد بسبب إعصار إيداي.



وقال نائب وزير الطاقة، موتودي، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.ا"، إن المهندسين من الهيئة القومية للمياه توصلوا إلى أن جدار سد مانيرا في بلدة شيمانيماني في حالة سليمة.. ويأتي سحب التحذير بعد يوم من بدء الحكومة في إجلاء السكان من بلدة شيمانيماني، خوفا من أن تقوم مياه الفيضانات بإضعاف جدار السد.



وقد لقى ما لا يقل عن 259 شخصا حتفهم وفقد المئات في زيمبابوي، بعد مرور عشرة أيام على ضرب إعصار إيداي جنوب شرق إفريقيا.



وفي موزمبيق، الدولة الأكثر تضررا من الإعصار، تأكد مقتل 446 شخصا كما تضرر 518323 شخصا في أنحاء البلاد، وذلك حسب وزير البيئة سيلسو كوريا.



وأضاف الوزير أن عدد القتلى مرشح للزيادة مع استمرار عمليات الإنقاذ.



وقد أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالات إصابة بالملاريا والكوليرا في مراكز الإيواء المخصصة للنازحين في بلدة ناماكورا بوسط البلاد.



وكان إعصار إيداي قد أسفر عن مقتل أكثر من 700 شخص في موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي، وتدمير منازل والتسبب في وقوع فيضانات.