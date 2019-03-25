عمومية "مستشفى النزهة الدولى" تعتمد توزيعات الأرباح

اعتمدت الجمعية العامة العادية وغير عادية لشركة "مستشفى النزهة الدولي" القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية 31122018، إلى جانب مقترح توزيعات الأرباح على المساهمين، على أن يتم صرف الأرباح النقدية بالكوبون رقم (21) بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم بما يعادل 60 قرشًا لكل سهم قبل الضرائب على توزيعات الأرباح بمعرفة شركة "مصر للمقاصة والإيداع المركزي".



وفي السياق ذاته، وافقت الجمعية العامة غير العادية في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 54 مليون جنيه إلى 67.5 مليون جنيه، بزيادة قدرها 13.5 مليون جنيه على توزع هذه الأسهم المجانية بواقع 0.25 سهم مجاني لكل سهم أصلي على أن تمول تلك الزيادة من الأرباح المرحلة، وتعديل المواد (6-7-22-43-45-46-47-48) من النظام الأساسي.