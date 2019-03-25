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الإثنين 25/مارس/2019 - 11:16 ص

القوات المصرية والبريطانية تقضيان على بؤرة إرهابية فى ختام تدريب "أحمس - 1"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2565286

اختتمت فعاليات التدريب المصري البريطانى (أحمس -1) الذي نفذ بقاعدة محمد نجيب العسكرية بمشاركة عناصر من القوات المسلحة المصرية وعناصر التدخل السريع من قوات المشاة البريطانية.

بدأت المرحلة الختامية بشرح تفصيلى للفكرة التعبوية والتوجيه الطبوغرافى والتكتيكى لمنطقة البيان، والذى تضمن عملية اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة فى منطقة سكنية وتطهيرها من العناصر الإرهابية، بمشاركة عناصر من القوات الجوية والاستطلاع والمشاة الميكانيكى والمهندسين العسكريين، ثم دفع عناصر التأمين الطبى والإداري والمعنوي لإعادة تشغيل المرافق وطمأنة السكان المحليين وإعادة الحياة إلى طبيعتها.

وكانت المراحل السابقة للتدريب قد تضمنت رفع حالات الاستعداد القتالى والتحضير والتنظيم لتنفيذ الأنشطة التدريبية المخططة التى بدأت بالتعارف والدمج بين القوات المشاركة فى التدريب من الجانبين، والتدريب على أساليب مكافحة العبوات الناسفة والقتال فى المدن نهارًا وليلًا، وتنفيذ العديد من الرمايات الفردية والتكتيكية بالذخيرة الحية.

وفي نهاية المرحلة نقل اللواء أ. ح. أحمد وصفى، مساعد وزير الدفاع، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة، مشيدًا بمستوى القوات المنفذة ومدى التنسيق والتعاون بين الجانبين، بما يؤكد قدرة القوات على تنفيذ كل المهام بدقة وكفاءة عالية، معربًا عن سعادته وترحيبه بمشاركة القوات البريطانية فى تنفيذ التدريب لأول مرة على أرض مصر، متطلعًا لتنفيذ المزيد من التدريبات المشتركة في المستقبل.

حضر مراحل المشروع عدد من قادة القوات المسلحة للجانبين والمراقبين والملحقين العسكريين وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.

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