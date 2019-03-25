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الإثنين 25/مارس/2019 - 11:16 ص

رئيس أكاديمية الشرطة يعلن موعد تقديم أوراق دفعة جديدة من الضباط المتخصصين

اللواء أحمد إبراهيم
اللواء أحمد إبراهيم
مريم جبل و عمرو المزيدي
dostor.org/2565285

أعلن اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، موعد فتح باب تقديم أوراق الدفعة الاستثنائية من الأطباء للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين، وذلك الإثنين الموافق الأول من إبريل المقبل حتى 15 أبريل لمدة 15 يومًا.

وأضاف إبراهيم" أن الدخول من البوابة 5 أكاديمية الشرطة، والدخول من الساعة 7 صباحًا، وتم افتتاح منفذ مخصص لبيع الطوابع واستخراج صحيفة الحالة الجنائية للتسهيل على المتقدمين.

وأوضح أنه تم قبول حملة الماجستير والدكتوراة في دفعة الضباط المتخصصين، مشيرًا إلى أن التخصصات المطلوبة تشمل الأطباء البشريين.

وتنظم أكاديمية الشرطة، صباح اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات المصرية بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة للعام الدراسي 2019.

ويناقش المؤتمر شروط ومعايير القبول لهذا العام والمزايا ومواعيد التقديم بشأن الدفعة الاستثنائية "أطباء"، بحضور اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، اللواء محمود الجمسى نائب رئيس أكاديمية الشرطة، اللواء دكتور أيمن شريف مدير كلية الشرطة واللواء عادل كسبه كبير معملى كلية الشرطة ولفيف من قيادات كلية الشرطة.

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