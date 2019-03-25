لليوم الثانى.. سقوط سيستم التابلت فى مادة الأحياء لأولى ثانوى

تجددت شكاوى بعض أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي، من المشكلات التقنية التي تواجه طلاب الصف الأول الثانوي خلال الامتحانات على التابلت، اليوم الإثنين، للمرة الثانية على التوالي بعد سقوطه أمس وتعثر الطلاب تأدية امتحان اللغة العربية في أغلب المحافظات.



ويؤدي الطلاب اليوم، الامتحان في مادة الأحياء، ضمن الامتحان التدريبي الثاني الذي يؤديه الطلاب باستخدام التابلت.



وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت انطلاق الامتحان الإلكتروني الأول لطلاب الصف الأول الثانوي، اعتبارًا من أمس الأحد، ليبدأ بمادة اللغة العربية، مشيرة إلى إتاحة الامتحان لمدة 12 ساعة بدءًا من التاسعة صباح كل يوم، وحتى التاسعة مساءً، ويتمكن الطلاب خلال هذه الساعات فتح الامتحان في أي وقت من خلال أي شبكة إنترنت متوفرة، على أن يبدأ زمن الإجابة المحدد بـ3 ساعات مع الضغط على زر البدء.