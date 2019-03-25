المؤبد لـ4 أشخاص قتلوا شاب بسبب خلافات سابقة في منشأة ناصر

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد لـ4 أشخاص قتلوا شاب بسبب خلافات سابقة.



وكشف قرار الإحالة في القضية المقيدة برقم 3632 لسنة 2017 جنايات منشأة ناصر، قيام المتهمين وهم «حسن.س» 19 سنه وشقيقته «مروة» 28 سنه و«أحمد.ع»32 سنه زوج المتهمة الثانية و«زهور.س» 22 سنه، بقتل المجني عليه «جمال.م » عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أدوات بطشهم إثر تشاجرة نشبت بينهم والمجني عليه، فقرروا الخلاص منه حفاظًا على هيبتهم.



وأضاف قرار الإحالة قيام المتهمة الرابعة بإمداد المتهم الأول بالسلاح الأبيض وما أن ظفر به حتى انقض عليه طعنًا وضربًا قاصدين من ذلك إزهاق روحة بمباركة من الباقي المتهمين حال تواجدهم بمسرح الجريمة للشد من أزره فاحدث به الإصابات التي أودت بحياته.



وكشف الشاهد الأول «هشام.ع» أنه عقب نشوب مشاجرة بين أحد أصدقاء المتهم الأول وبين المجني عليه بسبب قيام صديق المتهم بمعاكسة إحدى فتيات المنطقة فتدخل على أثرها كلا من المتهمة الثانية والمتهم الثالث في المشاجرة.



وأضاف الشاهد أنه سمع المتهمة الثانية تطلب من المتهم الأول سرعة العودة لقتل المجني عليه ولم يمضِ كثيرًا حتى أبصر المتهمة الرابعة تتوجه لمقابلة المتهم الأول وتسلمه سلاح أبيض «خنجر» والذي أخذة وانطلق بحثًا عن المجني عليه، فتقابل مع المتهمة الثانية وزوجها المتهم الثالث وسمعهم آنذاك حال حثهم للمتهم الأول بضرورة قتل المجني علية وانها ستدفع ديته وسوف تجعل الواقعة مشاجرة ولن يقضي فيها بحبسه أكثر من 3 سنوات وانها ستهيئ له سبل الراحلة إثناء الإقامة بمحبسه، وأنه أبصر المتهم حال قيامه بتوجيه عدة ضربات من السلاح الأبيض حتى سقط المجني عليه وقد فارق الحياة.



وكشف الشاهد الثاني «رمضان.ع» انه سمع المتهمة الثانية وزوجها المتهم الثالث تحث المتهم الأول على قتل المجني عليه وانها سوف تجعل الواقعة مشاجرة وانه لن يحكم عليه فيها بأكثر من ثلاث سنوات وإنها ستدفع عنه دية القتل لأهلية المتوفي وقدرها 20 ألف جنيه لسبق حصول هذه الأهلية على دية مقتل شقيق المجني عليه في واقعة أخرى.



وثبت بتقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجني عليه ذات طبيعة قطعية حيوية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبه ذات حافة حادة أيًا كان نوعها وتعزي الوفاة إلى مجموع الإصابات القطعية بالرأس والوجه والعنق الساعد واليد أليسري والفخذ الأيسر وما نتج عن ذلك من قطع بالشريان الزندي ونزيف دموي غزير ادي الي صدمه نزفيه غير مرتجعة.