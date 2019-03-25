تشكيل لجنة هندسية لمعاينة حريق شقة بالزاوية الحمراء

أمرت نيابة الزاوية الحمراء الجزئية، اليوم الإثنين، بتشكيل لجنة هندسية من حي الزاوية الحمراء ومحافظة القاهرة، لمعاينة حريق شقة بشارع الجنينة، وإعداد تقرير مفصل بمدى تضرر العقارات المجاورة وتحديد الخسائر.



كانت النيابة فتحت تحقيق موسع في الحريق والذي تمكن شاب يدعى "جهاد يوسف زكى" من إنقاذ 3 أطفال عن طريق تسلق مواسير الغاز، وأمرت بانتداب المعمل الجنائى والأدلة الجنائية لإجراء المعاينة والوقوف على سبب الحريق، واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للأطفال الثلاثة، تمهيدًا للاستماع لأقوالهم، ومن المقرر أن تستمع النيابة لأقوال "جهاد" على سبيل الاستدلال.



كان قد تداول رواد "فيسبوك" فيديو لشاب يدعى "جهاد يوسف زكى" تمكن من تسلق مواسير الغاز خارج عقار بالزاوية الحمراء، ليتمكن للوصول للشقة السكنية التي اندلع فيها الحريق، وينقذ 3 أطفال كانوا عالقين فى الشقة المحترقة.



البداية عقب نشوب حريق مساء بشقة سكينة بشارع الجمهورية بأرض الجنينة بالزاوية الحمراء، فعلى الفور تم توجيه سيارات إطفاء، وتمكن رجال الإطفاء من إخلاء العقار دون إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.