عاهل الأردن يلغى زيارته لرومانيا "نصرة للقدس"

أكد الديوان الملكي الأردني أن الملك عبدالله الثاني قرر إلغاء زيارته إلى رومانيا، التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم الإثنين، وذلك "نصرة للقدس".



ويأتي إلغاء الزيارة في أعقاب تصريحات رئيسة وزراء رومانيا فيوريكا دانسيلا أمس عن عزمها نقل سفارة بلادها إلى القدس.



ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فإن أجندة الزيارة كانت تشتمل على لقاءات ثنائية، إلى جانب التوقيع على اتفاقية ومذكرتي تفاهم وبرنامج عمل في عدد من المجالات.



كانت دانسيلا قالت أمس، في كلمة أمام اجتماعات لجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) في واشنطن: "بصفتي رئيسة وزراء رومانيا والحكومة التي أديرها، سأنقل سفارتنا إلى القدس، عاصمة دولة إسرائيل".



وتابعت: "يمكنني أن أعدكم بهذا، وستظل رومانيا الصديق المخلص وأقوى صوت أوروبي يدعم الشعب اليهودي ودولة إسرائيل".