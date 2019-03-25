الداخلية تعلن قبول دفعة استثنائية من الأطباء للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين
أعلنت وزارة الداخلية فتح باب القبول للالتحاق بالدفعة الاستثنائية "أطباء بشريين ذكور"، بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة للعام الجاري، في ضوء خطة الوزارة الساعية إلى الاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم بأكاديمية الشرطة بحضور اللواء الدكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة واللواء الدكتور محمود الجمسي نائب رئيس الأكاديمية واللواء الدكتور أيمن شريف مدير كلية الشرطة واللواء عادل كسبة كبير معلمي كلية الشرطة.