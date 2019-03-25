الغرفة التجارية التايلاندية: هدوء ما بعد الانتخابات ضروري

حث رئيس الغرفة التجارية التايلاندية، كالين ساراسين، الحكومة اليوم الإثنين على ضمان السلام والنظام في أعقاب إعلان نتيجة الانتخابات، لضمان استمرار الاستثمار والسياحة.



ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن كالين القول إن الأمر سوف يستغرق بعض الوقت حتى تتشكل الحكومة الجديدة، وسوف يكون الحفاظ على السلام خلال هذا الوقت مهما ليستمر الاقتصاد في النمو.



وأوضح كالين أنه يتعين على الحكومة الجديدة ضمان الاستقرار ومنع أي صراع، لأن سلامة الأرواح والممتلكات ضرورية.



وأشار إلى أنه من واجب لجنة الانتخابات أن توضح أن الانتخابات العامة تم تنظيمها بشكل مناسب وأنه على الشعب ووسائل الإعلام التحقق من ذلك، حتى تقبل جميع الأحزاب في النهاية النتيجة الانتخابية.



وقال كالين إن العديد من السياسات يجب أن تستمر، ومن بينها "الممر الاقتصادي الشرقي" والمبادرات الرامية إلى زيادة القدرة التنافسية الوطنية.



ولم يبد أي مشكلة تجاه سياسات عدة أحزاب لرفع الحد الأدنى للأجور، لكنه قال إنه يجب على الحكومة أيضا تحسين مهارات العمالة لأن المزيد من الآلات والروبوتات سوف تحل محل العمالة.



يأتي ذلك في حين أعلنت لجنة الانتخابات اليوم الإثنين، تأجيل موعد إعلان النتائج الأولية، وعدم إعلان النتائج النهائية قبل 9 مايو، مع طلب مهلة عدة أيام للنظر في بلاغات حول مخالفات تردد أنها وقعت خلال التصويت أمس الأحد.