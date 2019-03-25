انتصار الخيرية: الكويت تطلق مبادرة لتأهيل مليون امرأة عربية من ضحايا الحروب

أعلنت مؤسسة جمعية "انتصار الخيرية" الكويتية الشيخة انتصار سالم العلي، إطلاق برنامج لمساندة ودعم وتأهيل مليون امرأة عربية من ضحايا الحروب فى المنطقة.



وقالت الشيخة انتصار - في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت اليوم الإثنين على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم لإعلان اعتماد المؤسسة فى بريطانيا - إن البرنامج يهدف إلى مساعدة ومساندة مليون مرأة عربية تأثرت بالحروب التي تشهدها المنطقة، من خلال العلاج النفسي بالدراما أو المسرح، والذي يعد أحدث برامج العلاج النفسي على مستوى العالم.



وأوضحت أن البرنامج يستهدف إعادة بناء القدرات النفسية للمرأة العربية، التي تألمت كثيرا خلال الحروب التي شهدتها المنطقة، لأنه متى تم إعادة بناء المرأة العربية، أعيد بناء الأسرة العربية بأكملها، نظرا لأن المرأة تمثل أكثر من 80% من قوة الأسرة العربية.



وشددت على أن البرنامج يستهدف تمكين المرأة العربية بشكل عام، دون النظر للجنسيات، لافتة الى أن البداية داخل مخيمات طرابلس بلبنان للمرأة اللبنانية واللاجئات السوريات، ثم مخيم شاتيلا بلبنان أيضا للاجئات السوريات، بالإضافة إلى عدد من النساء مختلفي الجنسيات بالأردن.



وأشارت الشيخة انتصار إلى أنه سيتم كذلك إنشاء أول مركز معتمد في العالم العربي، لتدريب طلبة كليات علم النفس، على العلاج باستخدام المسرح أو الدراما؛ وذلك بالتعاون مع أيرلندا، نظرا للتقارب الثقافي بين المجتمع الأيرلندي والمجتمعات العربية، بشكل أكبر من المجتمعات الأوروبية أو الأمريكية، لافتة فى الوقت نفسه إلى اعتماد مؤسسة "انتصارس" الخيرية فى بريطانيا خلال الاحتفال بيوم المرأة العالمي.



على صعيد آخر، أعلنت الشيخة انتصار سالم العلي تدشين مجلة "انتصار" الإلكترونية، ابتداء من أول أبريل المقبل، موضحة أن المجلة ستعني بنشر الأخبار والأحداث الإيجابية، ليس في الكويت فقط، بل في الوطن العربي بأكمله، من أجل بث روح التفاؤل والأمل فى نفوس المواطنين العرب.