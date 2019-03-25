الرئيس اللبناني يتوجه إلى روسيا في زيارة تستمر يومين

يبدأ الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الإثنين، زيارة رسمية إلى موسكو تلبية لدعوة من نظيره الروسي الرئيس فلاديمير بوتين تستمر يومين.



وقال بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية أن الرئيس عون غادر صباح اليوم بيروت " متوجها إلى روسيا تلبية لدعوة رسمية ".



وحسب البيان، يلتقي الرئيس عون خلال زيارته كبار المسؤولين الروس، وفي مقدمهم الرئيس فلاديمير بوتين، ويبحث معهم العلاقات الثنائية وتطورات الوضع في الشرق الأوسط في ضوء المستجدات الأخيرة، والسعي إلى إيجاد حل لمسألة النازحين السوريين.