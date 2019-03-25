حبس تاجر مخدرات 4 أيام فى الشرابية

قررت نيابة الشرابية الجزئية، اليوم الإثنين، حبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 2 كيلو جرام من مخدر الفودو، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



البداية عقب تلقي اللواء أشرف الجندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من العميد علاء بشندي مدير العمليات بورود معلومات للمقدم كريم البحيري رئيس مباحث الشرابية بقيام عاطل بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من منطقة سكنه مكانًا لتجارته غير المشروعة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن العقيد حسام حنفي مفتش المباحث من ضبطه.