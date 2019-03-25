القاهرة : الإثنين 25 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
القبلة
الإثنين 25/مارس/2019 - 11:01 ص

صالح عباس يتفقد اختبارات مسابقة الأزهر العالمية للقرآن الكريم

الشيخ صالح عباس،
الشيخ صالح عباس،
أميرة العناني
dostor.org/2565252

تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اختبارات مسابقة الأزهر العالميَّة للقرآن الكريم، التي تنظمها هيئة كبار العلماء، ويشارك في تصفياتها الأولية أكثر من 1200 متسابق من داخل مصر، وذلك بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

وأشاد عباس بمستوى المتسابقين، كما أشاد بنظام الأسئلة الذي يراعي العدل والمساواة بين الجميع، مقدمًا الشكر للجنة الاختبارات على ما تبذله من جهد لضمان خروج المسابقة على أفضل وجه.

وكانت بدأت أمس الأحد اختبارات المستوي الثاني للمسابقة، ويشمل هذا المستوى حفظ القرآن الكريم كاملًا، تجويدًا وترتيلًا بالقراءات العشر الصغرى المتواترة، مع حفظ متنيِّ: حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع (الشاطبية)، والدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية.

ويشارك في التصفيات الأولية للمسابقة، التي تنقسم إلى خمسة مستويات، أكثر من 1200 متسابق، وسيتم منح جَوائزَ ماديَّةٍ قيِّمة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل مستوى، مع تكريم العشرة الأوائل في كل مستوى، على أن يتم إعلان النتائج النهائية وتكريم الفائزين في الاحتفال السنويّ بيوم الأزهر، الموافق 7 رمضان 1440هـ.

وتأتي هذه المسابقة في إطار دور الأزهر الديني والدعوي؛ لنشر القراءات القرآنية المتواترة، والتعاون البناء بين أبناء الأمة، واكتشاف المواهب القرآنية ورعايتها، والتشجيع على حفظ القرآن الكريم وفهمه، ونشر الفكر المعتدل خصوصًا بين الفئات العُمُرية الناشئة والشباب، مما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعاتهم.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر

منذ أقل من شهر

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب

منذ شهر

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص

منذ شهر

بارك الله لكما وبارك عليكما.. "الدستور" تحضر دورات "الإفتاء" للمقبلين على الزواج

منذ أقل من شهرين

شيخ الأزهر يوقع أهم وثيقة خلال القرن 21 مع بابا الفاتيكان

منذ 3 شهر

شفيع المصريين.. الآلاف على باب الحسين.. وتنسيق بين «الصوفية» والأجهزة الأمنية لحماية الاحتفالات

الآن

"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" و"طعون أحداث مسجد الفتح" أبرز محاكمات اليوم

جيش الاحتلال: إصابة 5 إسرائيليين إثر سقوط صاروخ على منزل بتل أبيب

رومانيا تعتزم نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس

القمة المصرية الأردنية العراقية وأزمة امتحان أولى ثانوي يستحوذان على عناوين الصحف

ads
الأكثر قراءة

اندلاع حريق فى مسجد بكاليفورنيا والشرطة تواصل تحقيقاتها

مصادر: رئيس الزمالك يرد على عقوبات اتحاد الكرة بـ"الانسحاب"

رئيس البرلمان لمرتضى منصور فى الجلسة العامة: "ارجع ورا"

الأرصاد: أمطار على معظم الأنحاء اليوم.. والقاهرة 20 درجة

ألبومات الصور

وكيل" أوقاف الإسكندرية" يزور القنصلية اليونانية لتقديم التهنئة باليوم الوطني

افتتاح معرض منتجات المشروعات الصغيرة ببني سويف

بالصور.. مدير أمن البحيرة يكرم 86 من أمهات وزوجات شهداء الشرطة

وفد "الصحة العالمية" يشيد بأداء "100 مليون صحة" فى الوادى الجديد

رياضة

فوز منتخب المانشافت على هولندا يتصدر عناوين الصحف الألمانية

فان ديك يمدح كلوب: شغفه وأسلوبه المباشر يناسب اللاعبين

المغرب يطلب تفسير لغياب ميسي

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

اندلاع حريق فى مسجد بكاليفورنيا والشرطة تواصل تحقيقاتها

مصادر: رئيس الزمالك يرد على عقوبات اتحاد الكرة بـ"الانسحاب"

رئيس البرلمان لمرتضى منصور فى الجلسة العامة: "ارجع ورا"

الأرصاد: أمطار على معظم الأنحاء اليوم.. والقاهرة 20 درجة

كشكول

ارتباك بمدارس كفر الشيخ الثانوية لضعف شبكات الإنترنت

"عدم تفعيل الأكواد وشرائح الإنترنت".. أزمات تواجه طلاب دمنهور الثانوية

ثورة أمهات مصر: "السيستم واقع" بمدرسة الحنان الخاصة بالجيزة

مسابقة فنية لطلاب المدارس والكليات بجامعة بدر.. أبريل المقبل

"للمرة الثانية علي التوالى" .. طلاب التابلت يعجزون عن أداء الإمتحانات

الأمصار

الاحتلال الإسرائيلي يستعد للحرب

ارتفاع أسعار الذهب وسط مخاوف من ركود الاقتصاد الأمريكي

حليمة بولند تكشف سبب رفضها زيارة العراق

لقطات لموقع سقوط صاروخ في تل أبيب.. والاحتلال يغلق بحر غزة أمام الصيادين

تشكيل لجنة تحقيق ملكية في هجوم نيوزيلندا

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

"فحص جيني" يجنب آلاف النساء من العلاج الكيميائي

الأزواج التوائم يقررون الحمل والإنجاب في نفس اليوم

بريطاني يموت 21 دقيقة ويعود للحياة مجددًا

مقالات الرأي
السيد فتحى عيسي

​ قَـل الحيــاء.. فحــل البلاء

المزيد
الصحة

جراح قلب عالمى يُجرى عمليات مجانية فى مصر أبريل المقبل

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎