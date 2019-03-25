صالح عباس يتفقد اختبارات مسابقة الأزهر العالمية للقرآن الكريم

تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اختبارات مسابقة الأزهر العالميَّة للقرآن الكريم، التي تنظمها هيئة كبار العلماء، ويشارك في تصفياتها الأولية أكثر من 1200 متسابق من داخل مصر، وذلك بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.



وأشاد عباس بمستوى المتسابقين، كما أشاد بنظام الأسئلة الذي يراعي العدل والمساواة بين الجميع، مقدمًا الشكر للجنة الاختبارات على ما تبذله من جهد لضمان خروج المسابقة على أفضل وجه.



وكانت بدأت أمس الأحد اختبارات المستوي الثاني للمسابقة، ويشمل هذا المستوى حفظ القرآن الكريم كاملًا، تجويدًا وترتيلًا بالقراءات العشر الصغرى المتواترة، مع حفظ متنيِّ: حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع (الشاطبية)، والدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية.



ويشارك في التصفيات الأولية للمسابقة، التي تنقسم إلى خمسة مستويات، أكثر من 1200 متسابق، وسيتم منح جَوائزَ ماديَّةٍ قيِّمة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل مستوى، مع تكريم العشرة الأوائل في كل مستوى، على أن يتم إعلان النتائج النهائية وتكريم الفائزين في الاحتفال السنويّ بيوم الأزهر، الموافق 7 رمضان 1440هـ.



وتأتي هذه المسابقة في إطار دور الأزهر الديني والدعوي؛ لنشر القراءات القرآنية المتواترة، والتعاون البناء بين أبناء الأمة، واكتشاف المواهب القرآنية ورعايتها، والتشجيع على حفظ القرآن الكريم وفهمه، ونشر الفكر المعتدل خصوصًا بين الفئات العُمُرية الناشئة والشباب، مما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعاتهم.