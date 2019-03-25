حسن راتب: ماسبيرو قاعدة الإعلام في مصر وعودته لريادته مسئوليتنا جميعًا

أذاعت قناة المحور الفضائية أمسية ثقافية وإعلامية خاصة من المنتدى المصرى للإعلام برئاسة اللواء طارق المهدى رئيس المنتدي وبحضور الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، والإعلامى إبراهيم الصياد والفنانة نادي ونخبة من الإعلاميين ورجال الصحافة والفكر.





وقام اللواء طارق المهدى رئيس المنتدى بتكريم الدكتور حسن راتب، واهدائه درع منتدى الإعلام المصرى لجهوده فى مجال الإعلام وتنمية المجتمع، وسط سعادة من المشاركين، كما قدمت المطربة الكبيرة نادية مصطفى باقة من أجمل أغانيها خلال الاحتفالية.





ومن جانبه، قال اللواء طارق المهدى فى كلمته إن الكلمة أقوى من الصاروخ لأنها تصنع فكر ورؤية من الممكن أن يهدم المجتمع، وعلى مدار التاريخ الكلمة لها دور مؤثر.





وأضاف المهدى أن السياسىة الإعلامية ما بين المكانة والحفاظ على الوطن، وفكرة الرصد والسرعة والتأكد من الخبر، والعديد من القضايا الإعلامية، وفكرة صناعة الاختلاف، والسياسة الإعلامية التى تدير هذا العالم والاختلاف موجود، ودائما نتسائل عن ابيض ام اسود ، قتيل ام إرهابي.





وأشار"المهدي" أن المنتدى والصالون الثقافى يتحدث عن ماسبيرو ودوره فى الوعى وريادته وأهمية عودته.





وتابع أن المنتدى يعقد فى فترة هامة وفارقة من أهمية ودور الإعلام وسنستمع إلى كافة الآراء ونتابع ونختار بعناية ما يقال داخل جلسات المنتدى، فى ظل وجود خبراء فى الإعلام داخل المنتدى.





وعلى جانب آخر، استهل الدكتور حسن راتب كلمته بأن الكلمة هى مفتاح الخير كله ومغلق الشر كله، والإعلام كلمة، وسورة الإسراء تحدثت عن الإعلام، وحينما يتحدث القرآن عن أحداث نراها الان نعلم اعجاز القرآن.





وأضاف راتب أن الإعلام يعنى ثقافة وكلمات ورؤى، واختلطت الثقافت في العالم في ظل الفترة الحالية، ومنها ثقافة حب الموت تحت مزاعم باطلة، والدين الإسلامى دين التسامح والرحمة وغاب الوعى فى الفترة الاخيرة وخرج علينا إعلام يشوه الدين الإسلامى.





وأضاف راتب أننا نتحدث في المنتدى على أهمية الكلمة ومسئولية مهنة الإعلام، وقبل أن نُعلم اولادنا نصوص القوانين لا بد أن نغرس فيهم حب العدالة وغيرها من المعايير ولكل مهنة اداب ، واداب الاعلام والقيم حينما تتمكن من الانسان يصبح الإعلام له دور هام ورسالة.





وأشار راتب أن الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة وفرقان بين نبى وبغى، والكمة مسئولية وحرية واستشهد بالعديد من ايات القرآن والأحاديث الشريفة حول قيمة ومسئولية الكلمة، ويجب أن نربى أبناءنا على الكلمة وأهميتها وهيا طلقة نفذت فيجب ان نعرف ابعاد الكلمة وتأثيرها.





وتابع راتب نحن امة اشتهرت بالحضارة والثقافة نحن نملك أدوات الكلمة وينبغى أن نكون أهل لها وللكلمة أدوات ومن أدوات الكلمة الإذاعة والتليفزيون والمسموع والمرئى، وتراجعت الكلمة المكتوبه فى الفترة الأخيرة وأحلت محلها الكلمة المسموعة والمرئية بسبب حجم الانتشار وقوة التأثير وتظل الكلمة المكتوبة هى ذاكرة الام الحقيقة.





وقال راتب إن ماسبيرو هو القاعدة الحقيقة للإعلام المصرى بجناحيه العام والخاص، وإعادة الريادة لماسبيرو مسئوليتنا جميعا ولابد ان نعود الى ماسبيرو مرة اخرى حتى نعود إلى إعلامنا وريادتنا.





وأوضح راتب أن الكلمة كائن حى يعيش وينمو ورحم الكلمة اما العقل وهو المنطق واما ان يكون القلب فتاتى بالاحساس والمشاعر وام الكلمة روح وتكون قريبة من الله ، وكم من كلمة غيرت حياة امم وما زلنا نتذكر كلمة الزعيم مصطفى كامل لو لم اكن مصرياً لوددت ان اكون.





وأوضح راتب أن المنتدى المصرى إنشأ ليتحدث عن الكلمة والاعلام ودوره وكيفية الارتقاء به للقيام بدوره ورسالته ، واللغة العربية فى منتهى الثراء وتستخدم الحلق كأكثر لغة ، وان منتدى الاعلام يضع معايير ومقاييس حتى يعود الاعلام لدوره ورسالته فى ظل اللواء طارق المهدى رئيس منتدى الاعلام المصرى وهو اهل لها ومجلس الامناء به العديد من الخبرات الاعلامية





وأشار راتب ان المعادلة الصعبة اننا امام عالم متسارع والعديد من الاحداث وكيف تلحق بهذا الركب ، وهناك ايضاً موروث ثقافى يجب ان تحافظ عليه ويحافظ على هويتك دون ان تكون اسير فيه وهنا نحقق الاتزان ، وعندما نُدعى الى صالون ثقافى بمنتدى الاعلام فيكون شغلنا الشاغل الاهتمام بالكلمة ودورها وتأثيرها حتى نضع رؤية ثقافية لهذا المجتمع.





وفى الختام، قال راتب جئنا الى هنا كى نقدم رؤية اعلامية تقوم بتصحيح مسار، ونحن نعيش فى فوضى من الاعلام الان تحت مزاعم الحرية والحرية مسئولية ولها رسالة ومنها قبول الاخر وتؤدى الى الاقتناع والتسامح بين البشر.



