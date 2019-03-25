القاهرة : الإثنين 25 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
فن
الإثنين 25/مارس/2019 - 11:00 ص

حسن راتب: ماسبيرو قاعدة الإعلام في مصر وعودته لريادته مسئوليتنا جميعًا

حسن راتب: ماسبيرو
dostor.org/2565250

أذاعت قناة المحور الفضائية أمسية ثقافية وإعلامية خاصة من المنتدى المصرى للإعلام برئاسة اللواء طارق المهدى رئيس المنتدي وبحضور الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، والإعلامى إبراهيم الصياد والفنانة نادي ونخبة من الإعلاميين ورجال الصحافة والفكر.

وقام اللواء طارق المهدى رئيس المنتدى بتكريم الدكتور حسن راتب، واهدائه درع منتدى الإعلام المصرى لجهوده فى مجال الإعلام وتنمية المجتمع، وسط سعادة من المشاركين، كما قدمت المطربة الكبيرة نادية مصطفى باقة من أجمل أغانيها خلال الاحتفالية. 

ومن جانبه، قال اللواء طارق المهدى فى كلمته إن الكلمة أقوى من الصاروخ لأنها تصنع فكر ورؤية من الممكن أن يهدم المجتمع، وعلى مدار التاريخ الكلمة لها دور مؤثر. 

وأضاف المهدى أن السياسىة الإعلامية ما بين المكانة والحفاظ على الوطن، وفكرة الرصد والسرعة والتأكد من الخبر، والعديد من القضايا الإعلامية، وفكرة صناعة الاختلاف، والسياسة الإعلامية التى تدير هذا العالم والاختلاف موجود، ودائما نتسائل عن ابيض ام اسود ، قتيل ام إرهابي. 

وأشار"المهدي" أن المنتدى والصالون الثقافى يتحدث عن ماسبيرو ودوره فى الوعى وريادته وأهمية عودته. 

وتابع أن المنتدى يعقد فى فترة هامة وفارقة من أهمية ودور الإعلام وسنستمع إلى كافة الآراء ونتابع ونختار بعناية ما يقال داخل جلسات المنتدى، فى ظل وجود خبراء فى الإعلام داخل المنتدى. 

وعلى جانب آخر، استهل الدكتور حسن راتب كلمته بأن الكلمة هى مفتاح الخير كله ومغلق الشر كله، والإعلام كلمة، وسورة الإسراء تحدثت عن الإعلام، وحينما يتحدث القرآن عن أحداث نراها الان نعلم اعجاز القرآن.

وأضاف راتب أن الإعلام يعنى ثقافة وكلمات ورؤى، واختلطت الثقافت في العالم في ظل الفترة الحالية، ومنها ثقافة حب الموت تحت مزاعم باطلة، والدين الإسلامى دين التسامح والرحمة وغاب الوعى فى الفترة الاخيرة وخرج علينا إعلام يشوه الدين الإسلامى. 

وأضاف راتب أننا نتحدث في المنتدى على أهمية الكلمة ومسئولية مهنة الإعلام، وقبل أن نُعلم اولادنا نصوص القوانين لا بد أن نغرس فيهم حب العدالة وغيرها من المعايير ولكل مهنة اداب ، واداب الاعلام والقيم حينما تتمكن من الانسان يصبح الإعلام له دور هام ورسالة. 

وأشار راتب أن الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة وفرقان بين نبى وبغى، والكمة مسئولية وحرية واستشهد بالعديد من ايات القرآن والأحاديث الشريفة حول قيمة ومسئولية الكلمة، ويجب أن نربى أبناءنا على الكلمة وأهميتها وهيا طلقة نفذت فيجب ان نعرف ابعاد الكلمة وتأثيرها. 

وتابع راتب نحن امة اشتهرت بالحضارة والثقافة نحن نملك أدوات الكلمة وينبغى أن نكون أهل لها وللكلمة أدوات ومن أدوات الكلمة الإذاعة والتليفزيون والمسموع والمرئى، وتراجعت الكلمة المكتوبه فى الفترة الأخيرة وأحلت محلها الكلمة المسموعة والمرئية بسبب حجم الانتشار وقوة التأثير وتظل الكلمة المكتوبة هى ذاكرة الام الحقيقة. 

وقال راتب إن ماسبيرو هو القاعدة الحقيقة للإعلام المصرى بجناحيه العام والخاص، وإعادة الريادة لماسبيرو مسئوليتنا جميعا ولابد ان نعود الى ماسبيرو مرة اخرى حتى نعود إلى إعلامنا وريادتنا. 

وأوضح راتب أن الكلمة كائن حى يعيش وينمو ورحم الكلمة اما العقل وهو المنطق واما ان يكون القلب فتاتى بالاحساس والمشاعر وام الكلمة روح وتكون قريبة من الله ، وكم من كلمة غيرت حياة امم وما زلنا نتذكر كلمة الزعيم مصطفى كامل لو لم اكن مصرياً لوددت ان اكون. 

وأوضح راتب أن المنتدى المصرى إنشأ ليتحدث عن الكلمة والاعلام ودوره وكيفية الارتقاء به للقيام بدوره ورسالته ، واللغة العربية فى منتهى الثراء وتستخدم الحلق كأكثر لغة ، وان منتدى الاعلام يضع معايير ومقاييس حتى يعود الاعلام لدوره ورسالته فى ظل اللواء طارق المهدى رئيس منتدى الاعلام المصرى وهو اهل لها ومجلس الامناء به العديد من الخبرات الاعلامية 

وأشار راتب ان المعادلة الصعبة اننا امام عالم متسارع والعديد من الاحداث وكيف تلحق بهذا الركب ، وهناك ايضاً موروث ثقافى يجب ان تحافظ عليه ويحافظ على هويتك دون ان تكون اسير فيه وهنا نحقق الاتزان ، وعندما نُدعى الى صالون ثقافى بمنتدى الاعلام فيكون شغلنا الشاغل الاهتمام بالكلمة ودورها وتأثيرها حتى نضع رؤية ثقافية لهذا المجتمع. 

وفى الختام، قال راتب جئنا الى هنا كى نقدم رؤية اعلامية تقوم بتصحيح مسار، ونحن نعيش فى فوضى من الاعلام الان تحت مزاعم الحرية والحرية مسئولية ولها رسالة ومنها قبول الاخر وتؤدى الى الاقتناع والتسامح بين البشر. 

كما شدت المطربة الكبيرة نادية مصطفى بباقة من اجمل اغانيها واغانى كوكب الشرق ام كلثوم.

حسن راتب: ماسبيرو قاعدة الإعلام في مصر وعودته لريادته مسئوليتنا جميعًا
حسن راتب: ماسبيرو قاعدة الإعلام في مصر وعودته لريادته مسئوليتنا جميعًا
حسن راتب: ماسبيرو قاعدة الإعلام في مصر وعودته لريادته مسئوليتنا جميعًا
حسن راتب: ماسبيرو قاعدة الإعلام في مصر وعودته لريادته مسئوليتنا جميعًا
حسن راتب: ماسبيرو قاعدة الإعلام في مصر وعودته لريادته مسئوليتنا جميعًا
اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"

منذ أقل من شهر

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى

منذ أقل من شهر

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر

منذ أقل من شهر

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

منذ شهر

أزمات السيناريو والمشكلات الإنتاجية وراء غياب 8 نجوم عن سباق رمضان

منذ أقل من شهرين

الفنان العالمى غسان مسعود: أجسد دور الحلاج فى رمضان.. وأتمنى تقديم شخصية المتنبى

الآن

اندلاع حريق في حقل كالامكاس النفطي بكازاخستان

"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" و"طعون أحداث مسجد الفتح" أبرز محاكمات اليوم

جيش الاحتلال: إصابة 5 إسرائيليين إثر سقوط صاروخ على منزل بتل أبيب

رومانيا تعتزم نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس

ads
الأكثر قراءة

اندلاع حريق فى مسجد بكاليفورنيا والشرطة تواصل تحقيقاتها

مصادر: رئيس الزمالك يرد على عقوبات اتحاد الكرة بـ"الانسحاب"

رئيس البرلمان لمرتضى منصور فى الجلسة العامة: "ارجع ورا"

الأرصاد: أمطار على معظم الأنحاء اليوم.. والقاهرة 20 درجة

ألبومات الصور

وكيل" أوقاف الإسكندرية" يزور القنصلية اليونانية لتقديم التهنئة باليوم الوطني

افتتاح معرض منتجات المشروعات الصغيرة ببني سويف

بالصور.. مدير أمن البحيرة يكرم 86 من أمهات وزوجات شهداء الشرطة

وفد "الصحة العالمية" يشيد بأداء "100 مليون صحة" فى الوادى الجديد

رياضة

فوز منتخب المانشافت على هولندا يتصدر عناوين الصحف الألمانية

فان ديك يمدح كلوب: شغفه وأسلوبه المباشر يناسب اللاعبين

المغرب يطلب تفسير لغياب ميسي

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

اندلاع حريق فى مسجد بكاليفورنيا والشرطة تواصل تحقيقاتها

مصادر: رئيس الزمالك يرد على عقوبات اتحاد الكرة بـ"الانسحاب"

رئيس البرلمان لمرتضى منصور فى الجلسة العامة: "ارجع ورا"

الأرصاد: أمطار على معظم الأنحاء اليوم.. والقاهرة 20 درجة

كشكول

ارتباك بمدارس كفر الشيخ الثانوية لضعف شبكات الإنترنت

"عدم تفعيل الأكواد وشرائح الإنترنت".. أزمات تواجه طلاب دمنهور الثانوية

ثورة أمهات مصر: "السيستم واقع" بمدرسة الحنان الخاصة بالجيزة

مسابقة فنية لطلاب المدارس والكليات بجامعة بدر.. أبريل المقبل

"للمرة الثانية علي التوالى" .. طلاب التابلت يعجزون عن أداء الإمتحانات

الأمصار

الاحتلال الإسرائيلي يستعد للحرب

ارتفاع أسعار الذهب وسط مخاوف من ركود الاقتصاد الأمريكي

حليمة بولند تكشف سبب رفضها زيارة العراق

لقطات لموقع سقوط صاروخ في تل أبيب.. والاحتلال يغلق بحر غزة أمام الصيادين

تشكيل لجنة تحقيق ملكية في هجوم نيوزيلندا

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

كلبان يقتلان صاحبتهما الشابة بطريقة مخيفة

دراسة مثيرة للجدل تكشف موعد بدء الاختلاف بين الرجل والمرأة

"فحص جيني" يجنب آلاف النساء من العلاج الكيميائي

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

جراح قلب عالمى يُجرى عمليات مجانية فى مصر أبريل المقبل

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎