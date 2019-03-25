وزير الخارجية يغادر مطار القاهرة متوجهًا إلى واشنطن

غادر مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، السفير سامح شكري وزير الخارجية، متوجها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لإجراء مشاورات مقررة مع نظيره الأمريكي "مايك بومبيو".



وقالت وزارة الخارجية في بيان رسمي، إن اللقاء سوف يتم تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين الجانبين، والبناء على نتائج زيارة بومبيو الأخيرة إلى القاهرة في يناير الماضي، فضلًا عن التباحث بشأن القضايا الإقليمية محل اهتمام البلدين.



ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية خلال الزيارة عددًا من اللقاءات مع قيادات الإدارة الأمريكية، وأعضاء الكونجرس، والدوائر الأمريكية المختلفة.

