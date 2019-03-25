وزير الخارجية السويسرى: مصر بوابة استثماراتنا إلى إفريقيا

أكد وزير خارجية سويسرا، إيجنازيو كاسيس، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، وزيادة الاستثمارات المتبادلة والمشروعات المشتركة بين البلدين، منوهًا بأن مصر تعد بوابة للاستثمارات السويسرية إلى السوق الإفريقية.



وذكرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ـ في بيان اليوم ـ أن كاسيس نوه خلال احتفالية نظمتها سفارة سويسرا بالقاهرة بمناسبة بمرور 110 سنوات على العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية السويسرية، بالتعاون بين البلدين في مجالات التعليم والصناعة والنقل، مؤكدا اهتمام سويسرا بالاستثمار في العنصر البشرى خاصة في مجال التعليم.



وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في كلمتها خلال الاحتفالية، إن سويسرا دولة شريكة مهمة لمصر في أوروبا، مشيرة إلى التعاون بين البلدين في تنفيذ مشروعات تنموية بقيمة 330 مليون فرنك سويسرى، (نحو 5.7 مليار جنيه) ودعم مشروعات جديدة من خلال استراتيجية التعاون حتى 2020 بقيمة 86 مليون فرنك سويسرى (نحو 1.5 مليار جنيه)، والتى تركز على النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل.



وأشادت الوزيرة بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة السويسرية في مصر، والتى وصلت إلى 1.6 مليار دولار، وشهدت زيادة بنحو 400 مليون دولار خلال العامين الماضيين، في مجالات الصناعة والطاقة والأدوية والخدمات المالية والأغذية.



وأشارت إلى أن مصر ليست فقط بوابة للاستثمارات السويسرية إلى القارة الإفريقية فقط ولكن أيضًا إلى الوطن العربي، معربة عن تطلع مصر للتعاون مع سويسرا فى إفريقيا فى ظل رئاسة مصر الاتحاد الإفريقى لهذا العام.



ودعت الشركات السويسرية والمستثمرين إلى زيادة استثماراتها فى مصر والتوسع فى نشاطها، فى ظل وجود الكثير من الفرص الاستثمارية في المشروعات القومية الكبرى مثل محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، مشيرة إلى إطلاق وزارة الاستثمار والتعاون الدولى مبادرة "استثمار بلا تحديات" للتواصل مع المستثمرين حول مقترحاتهم وحل مشكلاتهم، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والموقع الإلكتروني http:support.miic.gov.eg وعبر البريد الإلكترونى: [email protected]، مع ربطها بمركز اتصالات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال الخط الساخن رقم 16035.