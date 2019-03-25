"نايل سات" ترفع قيمة الكوبون النقدى إلى 60 سنتًا لكل سهم

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" على توزيع كوبون نقدي على المساهمين عن 2018، بواقع 60 سنتًا للسهم، بدلًا من مقترح توزيع 50 سنتًا للسهم.



وأوضحت الشركة، فى إفصاحها للبورصة منذ قليل، أن الجمعية أقرت توزيع 22.3 مليون دولار على المساهمين عن أرباح 2018، تمثل 12% من رأس المال المدفوع.



واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع كوبون نقدي على المساهمين عن أرباح 2018، بواقع 50 سنتًا للسهم.



وصدقت الجمعية على القوائم المالية السنوية وتقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات لعام 2018.



وعلى مستوى قرارات الجمعية العامة غير العادية، قررت تعديل المواد 7-21-51 من النظام الأساسي.



ويبلغ رأسمال الشركة 186.62 مليون دولار، موزعًا على 37.32 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 دولارات.



وحققت الشركة أرباحًا بلغت 53.46 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 68.57 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2017.