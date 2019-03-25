عمومية "جى بى أوتو" تقر كفالات تضامنية لصالح شركاتها التابعة

قالت إدارة الإفصاح بالبورصة إن الجمعية العامة غير العادية لشركة "جى بى أوتو" وافقت على إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة.



وأوضحت الشركة، في إفصاحها للبورصة منذ قليل، أن الجمعية قررت من حيث المبدأ الموافقة على اندماج شركة "آر جي إنفستمنت" مع "جي بي أوتو" بالقيمة الدفترية على أساس المركز المالي في ديسمبر 2018، بدلًا من ديسمبر 2017.



كما صدقت الجمعية على تعديل المادة 21 من النظام الأساسي للشركة.



وعلى مستوى قرارات الجمعية العامة العادية، صدقت على القوائم المالية السنوية وتقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن 2018، كما أقرت عدم توزيع أرباح عن العام وترحيلها للعام المقبل.



وحققت الشركة أرباحًا بلغت 636.73 مليون جنيه خلال 2018، مقابل خسائر بلغت 723.6 مليون جنيه في 2017.