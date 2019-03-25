الخميس.. افتتاح معرض "هوية ارتجالية" بمتحف محمود مختار

يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الخميس المقبل، معرض "هوية ارتجالية"، للفنانة التشكيلية يارا الفخرانى، بقاعة نهضة مصر، في متحف محمود مختار الثقافي.



وقالت يارا الفخراني، إن المعرض سيتم افتتاحه في السابعة مساءً، ويستمر حتى الأحد 7 أبريل المقبل، لافتة إلى أنه يضم 20 عملًا فنيًا، من المدرسة التجريدية التي تنتمي إليها.



وأضافت الفنانة التشكيلية، أن اختيار "هوية ارتجالية"، لمعرضها يأتي من استخدامها للحرف العربي بشكل ارتجالي في أعمالها الفنية، موضحة:" ابتعدت عن هويته الأساسية في شكله وتركيبه، وتأثرت بخواصه البنائية مثل الليونة والانسيابية، فأعالج الجسد البشري بالحرف العربي (معالجة عضوية)، وقمت باستخدامه كأساس في بناء تكويناتي الفنية، بحيث يكون غير مقروء للمتلقى".



الفنانة يارا الفخراني، حاصلة على بكالوريوس الفنون الجميلة، وحاصلة على الماجستير في الفنون، وتعمل كمدرس مساعد بقسم الإعلان بالمعهد العالي للفنون التطبيقية، ومتخصصة في الرسم بالحبر.



وشاركت الفنانة، في العديد من المعارض الفنية، كما حصلت على العديد من الجوائز، علاوة على وجود بعض من لوحاتها في متحف الفن الحديث.