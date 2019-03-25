مرور القاهرة: نتابع تقلبات الطقس.. والأمطار لم تؤثر على حركة السيارات

تتابع اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، الحالة الجوية وتقلبات الطقس، حيث تلاحظ سقوط أمطار خفيفة بالطرق التابعة للإدارة، دون التأثير على الحركة المرورية لكافة السيارات.



وتبين للإدارة أن الطرق لم تتأثر بسقوط اﻷمطار، وأنه يتم رصد أي معوقات مرورية على الطرق، وسيتم التعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات اﻹغاثة على كافة الطرق.



كانت موجة من الطقس السيئ ضربت المحافظات، ونتج عنها سقوط أمطار في الساعات اﻷولى من صباح اليوم الإثنين، وسط مراقبة غرف العمليات لحركة السيارات على كافة الطرق.