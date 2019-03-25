بدء مؤتمر المنظمة العربية لعرض الحالة الحقوقية في اليمن

بدأ، منذ قليل، مؤتمر المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن حالة حقوق الإنسان في اليمن تحت عنوان (حجور والمأساة المستمرة )، والذي يعقد بالمشاركة مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان اليمني.



وسيتضمن المؤتمر عرض شهادات حية من منطقة كشر بمحافظة حجة الواقعة شمال غرب صنعاء، ويتحدث مشاركون من أبناء المنطقة قدموا من اليمن للمشاركة في هذا المؤتمر بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني اليمنية ووممثلين للوزارات والأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في اليمن ومصر.