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الإثنين 25/مارس/2019 - 10:51 ص

وزير الزراعة ومحافظ بنى سويف يتفقدان تجمعات إرشادية لمحصول القمح بإهناسيا

وزير الزراعة
وزير الزراعة
عبدالناصرمحمد
dostor.org/2565234

تفقد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، وعدد من قيادات مركز البحوث الزراعية أحد حقول القمح المنزرعة بمركز أهناسيا، للاطمئان على حالة الزراعات.

وتفقد الوزير تجمعات إرشادية على مساحة 34 فدانا منزرعة بالصنف بني سويف 5، تم من خلالها تنفيذ التوصيات والمعاملات الإرشادية من خلال الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح.

وأكد وزير الزراعة على أهمية نقل نتائج البحوث للمزارعين وتطبيقها على أرض الواقع، وتوعية وإرشاد المزارعين إلي أهمية تطبيق تلك الممارسات، للمساهمة في زيادة انتاجية المحصول، وزيادة دخل المزارع.

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