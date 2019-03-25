مُساهم يُخفض حصته فى "العربية لإدارة الأصول" إلى 4.94%

كشفت شركة "شعاع لتداول الأوراق المالية" عن أن المساهم أحمد علي الجمل خفّض حصته في شركة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول من 5.59% إلى 4.94%.



وأضافت الشركة، في إفصاحها للبورصة منذ قليل، أن العميل باع 200 ألف سهم، بقيمة 581.7 ألف جنيه، بواقع 2.91 جنيه للسهم.



وحسب الشركة، تبلغ نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم 2.27%.



يذكر أن "العربية لإدارة الأصول" هي شركة منقسمة من العربية لحليج الأقطان، والأرض ملك الشركة العربية لحليج الأقطان، ولكن مع تقسيم الشركة وإنشاء الشخصية الاعتبارية للشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول في 4 أبريل الماضي انتقلت ملكية الأرض إلى العربية لإدارة وتطوير الأصول بموجب مشروع التقسيم.