غانا تستأنف تصدير المنتجات الزراعية إلى الدول المجاورة

استأنفت غانا تصدير الذرة إلى 3 دول مجاورة هي بوركينا فاسو وساحل العاج وتوجو، إلى جانب منتجات غذائية أخرى مثل اللوبيا، فضلا عن الكسافا واليام وهي محاصيل زراعية تنمو في البلدان الاستوائية.



وذكرت صحيفة (غانا جارديان) أن آخر مرة قامت فيها غانا بتصدير مثل هذه المنتجات الزراعية بصرف النظر عن الكاكاو إلى الدول الأخرى يعود إلى عام 2007، ولكن تضاؤل ثروات القطاع الزراعي بين عامي 2009 و2016 شهد انعكاسا لهذا التطور، مما اضطر البلاد إلى استيراد أطنان من هذه المواد الغذائية نفسها من البلدان المجاورة.