طائرات بدون طيار لتوصيل الإمدادات الطبية في غانا

قال انطوني نسيا- أساري المدير العام لهيئة الخدمات الصحية في غانا إن الرئيس أكوفو-أدو سيطلق تقنية قيام طائرات بدون طيار بتوزيع الإمدادات الطبية.



وأضاف أساري، وفقا لصحيفة (غانا جارديان)، أن مركز توزيع الطائرات من دون طيار سيكتمل بحلول نهاية مارس الجاري على أن يكتمل الانتهاء من المراكز الثلاثة الأخرى في أكتوبر القادم، مشيرا إلى أن إطلاق الخدمة سيمهد الطريق أمام توزيع الإمدادات الطبية الأساسية بما فيها الدم إلى المنشآت الصحية في جميع أنحاء البلاد باستخدام الطائرات بدون طيار.

