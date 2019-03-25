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الإثنين 25/مارس/2019 - 09:35 ص

الجزار: مشروع تطوير محور المحمودية يغيّر الوجه الحضارى للمنطقة

الدكتور عاصم الجزار،
الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان
محمد ابارهيم _علا العلاف
dostor.org/2565104

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، واللواء أحمد العزازى، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، اجتماعًا لمتابعة مشروع تطوير محور المحمودية، بمحافظة الإسكندرية، بحضور ممثلى وزارتى الرى والتخطيط، ومحافظة الإسكندرية، وقيادات وزارة الإسكان، وعميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.

وأكد الجزار، أن المشروع القومى لتطوير محور المحمودية، باعتباره محورًا تنمويًا سيغير الوجه الحضارى للمنطقة، وسيرفع من قيمة الأراضى بها، وإعادة استخدامها بشكل مختلف بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات التنمية بالمشروع، موضحًا أن محور المحمودية يعتبر طريقًا موازيًا للكورنيش، وسيعمل على تسهيل الحركة والانسيابية المرورية من خلال الربط العمودى مع الكورنيش.

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع، مناقشة موقف الأراضي الواقعة ضمن إطار مشروع تطوير محور المحمودية، سواءً الأراضي التابعة لشركات قطاع الأعمال، أو القطاع الخاص والأفراد، وكيفية التعامل معها، موجهًا بسرعة البدء فى تقييم الأراضي بمنطقة التطوير، وفقًا لوضعها الحالى والأنشطة الراهنة، من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وتقسيم المحور إلى مناطق، بما يراعى ويحقق مصالح جميع الأطراف، وكذا البدء فى تحديد الأراضي البديلة بمدينة برج العرب الجديدة، والتى سيتم إعطاؤها للشركات الراغبة فى الحصول على قطعة أرض بنفس قيمة أرضها الداخلة بمشروع التطوير.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة العمل فى تطوير المنطقة بالتوازى مع تنفيذ محور المحمودية، بحيث يرجع العائد من التطوير على الأنشطة المختلفة بالمنطقة، مؤكدًا أن الاستثمار فى المنطقة من قبل المطورين والمستثمرين، سيتم طبقًا للمخطط الذى تضعه الدولة للمشروع، وفى إطار الاستخدامات المُقترحة للأراضي به.

وأضاف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الغرض من مشروع تطوير محور المحمودية، هو التطوير العمرانى للمنطقة بشكل كامل، موضحًا أنه يجب دعوة المستثمرين والمطورين للمشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية ضمن مخطط التطوير.

من جانبه، أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أن مشروع تطوير محور المحمودية، سيخدم المنطقة المحيطة به، وسيرفع من قيمتها، ويقضى على مظاهر العشوائية بها، موضحًا أهمية الدراسة المرورية للمنطقة، للمساهمة فى الحد من الضغط المرورى بالكورنيش، وسيتم دراسة جميع أنواع وسائل النقل المُتاحة والمناسبة للمنطقة.

وأكد اللواء أحمد العزازى، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، أهيمة المحاور العرضية بمحور المحمودية، حيث إنه بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع سيتم إضافة من 4: 6 مداخل جديدة، لمحافظة الإسكندرية، موضحًا أن هناك مكاتب استشارية تقوم بدارسة الأراضي الواقعة داخل مشروع التطوير، لتحديد الاستخدامات المناسبة لها، وسيضم المشروع جميع الخدمات اللازمة للسكان (مدارس – مستشفيات – دور عبادة – غيرها).

وأشار إلى أنه تم وقف إصدار جميع أنواع التراخيص للأراضي الداخلة ضمن مشروع التطوير، والمطلة على محور المحمودية.
تجدر الإشارة إلى أن محور المحمودية بطول حوالي 21 كم، وتم إضافة 2 كم من جهة الشرق لإمكانية ربطه مع الطريق الدولى الساحلى ليصبح بطول 23 كم، وينقسم المحور إلى قطاعين، الأول شرق محطة السيوف (مكشوف)، والثانى غرب محطة السيوف (مغطى).

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