مباراة فرنسا وايسلندا الأبرز فى عناوين الصحف الفرنسية

اهتمت الصحف الفرنسية الصادرة اليوم الاثنين، بمباراة منتخب الديوك مع منتخب أيسلندا فى الجولة الثانية من تصفيات أمم أوروبا يورو 2020.



وذكرت صحيفة بروفانس فى عنوانها الرئيسى "قفزة زرقاء" في محاولة لتحفيز الديوك لتحقيق فوز ثان على التوالي يضعهم على صدارة المجموعة.



وتصدرت صورة أنطوان جريزمان وبول بوجبا غلاف صحيفة ليكيب بعنوان "مباراة الأشقاء" في إشارة للدور البارز المنتظر منهما في مباراة الليلة مثلما فعلا في اللقاء الأول ضد مولدوفا.



أما صحيفة لو باريزيان، فأشارت "الأولوية.. تفادي أي خطورة على البلوز".



من ناحية أخرى سلطت صحيفة 20 دقيقة الضوء على "الحالة المزعجة التي يعيشها كيليان مبابي".



ويعيش مبابي، حالة من التخبط الذهني في الفترة الأخيرة، سواء مع ناديه أو منتخب بلاده.



وتعرض مبابي لصدمة قوية للغاية في 6 مارس الماضي، بخروج فريقه من دوري أبطال أوروبا، بخسارة مؤلمة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة 1-3، في ملعب حديقة الأمراء.



وبدا أن المهاجم الشاب منذ ذلك التوقيت يركز أكثر على تحقيق أهدافه الشخصية، وهو ما عرضه لبعض الانتقادات من الجماهير ووسائل الإعلام الفرنسية.

