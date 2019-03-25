باكستان تدعو للتصدي لخطر داعش في أفغانستان لمنع انتشاره دوليا

دعا المتحدث باسم الجيش الباكستاني الجنرال آصف غفور اليوم الاثنين، إلى التصدي لوجود تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان قبل أن يتحول إلى تهديد عالمي.



وقال غفور إن تنظيم القاعدة تلقى هزيمة ساحقة فقد تم تهميشه وتفكيك فرعه في أفغانستان، لذا فالتهديد الأكبر الآن هو داعش الذي يمثل تهديدًا عالميًا..فإذا لم يتم التعامل معه داخل أفغانستان، فسوف يؤدي إلى انعكاسات خطيرة على المنطقة، بل وعلى العالم بأسره"، وأشار إلى أن باكستان تتخذ تدابير أمنية لمواجهة التهديد بشكل كاف.



وأضاف "نحن مستمرون في الحفاظ على وجودنا على طول الحدود الأفغانية الباكستانية، ونطبق حاليا نظاما أفضل للمراقبة، حيث أننا قمنا بتسييج الحدود لكي لا تكون هناك حركة حرة من أفغانستان إلى داخل باكستان، فضلا عن امتلاكنا لنظام مراقبة إلكتروني من المقرر له أن يتم تركيبه جنبا إلى جنب مع السياج"، وتابع أن روسيا كان لها الدور المهم في القضاء على الجماعات الإرهابية في المنطقة.