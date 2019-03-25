عبد الدايم: نعمل على تفعيل قصور الثقافة

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أن الوزارة تعمل على تفعيل قصور الثقافة بشكل نشط وفعال تماشيا مع خطة الدولة ورؤيتها.



وقالت عبد الدايم - في تصريحات خاصة لقناة (اكسترا نيوز عربية) اليوم الاثنين - إننا نسعى لتفعيل قصور الثقافة وفقا لسياسة الدولة في جميع محافظات الجمهورية بهدف خدمة الشباب والفئات العمرية الأقل، وأكدت ضرورة تواجد برنامج كامل للشباب والأطفال يخدم كافة النواحي الثقافية والأدبية في أي موقع يعيد تشغيله مجددا أو يتم افتتاحه.



كانت الوزيرة قد افتتحت قصر ثقافة بلبيس في محافظة الشرقية، بحضور المحافظ الدكتور ممدوح غراب، والدكتور أحمد عوض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من البرلمانيين والقيادات التنفيذية بالشرقية.

