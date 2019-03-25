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الثقافة
الإثنين 25/مارس/2019 - 09:28 ص

عبد الدايم: نعمل على تفعيل قصور الثقافة

الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة
أ ش أ
dostor.org/2565100

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أن الوزارة تعمل على تفعيل قصور الثقافة بشكل نشط وفعال تماشيا مع خطة الدولة ورؤيتها.

وقالت عبد الدايم - في تصريحات خاصة لقناة (اكسترا نيوز عربية) اليوم الاثنين - إننا نسعى لتفعيل قصور الثقافة وفقا لسياسة الدولة في جميع محافظات الجمهورية بهدف خدمة الشباب والفئات العمرية الأقل، وأكدت ضرورة تواجد برنامج كامل للشباب والأطفال يخدم كافة النواحي الثقافية والأدبية في أي موقع يعيد تشغيله مجددا أو يتم افتتاحه.

كانت الوزيرة قد افتتحت قصر ثقافة بلبيس في محافظة الشرقية، بحضور المحافظ الدكتور ممدوح غراب، والدكتور أحمد عوض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من البرلمانيين والقيادات التنفيذية بالشرقية.

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