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الإثنين 25/مارس/2019 - 09:27 ص

صحف الكويت تسلط الضوء على نتائج القمة المصرية الأردنية العراقية

القمة المصرية الأردنية
القمة المصرية الأردنية العراقية
أ ش أ
dostor.org/2565098

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الاثنين، القمة المصرية الأردنية العراقية، التي عقدت فى القاهرة أمس؛ حيث تصدرت العناوين الرئيسية لمختلف الصحف الكويتية.

وقالت صحيفة "السياسة" الكويتية، تحت عنوان (قمة مصرية – أردنية - عراقية تدعو لتجفيف منابع الإرهاب)، إن القمة الثلاثية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي، بحثت سبل تعزيز التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث، في إطار العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمعهم.

وأشارت إلى أن القمة أكدت في بيانها الختامي، أهمية مكافحة الإرهاب بصوره كافة، ومواجهة كل من يدعمه بالتمويل، أو التسليح، أو توفير الملاذات الآمنة والمنابر الإعلامية، مشددة على ضرورة العمل على إيجاد حلول لمجموعة الأزمات التي تواجه عددا من البلدان العربية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، والأزمات في سورية وليبيا واليمن وغيرها، في حين شدد القادة الثلاثة على دعمهم الكامل للجهود العراقية، لاستكمال إعادة الإعمار، وعودة النازحين، وضمان حقوق العراق وحقوق مواطنيه، التي انتهكتها عصابات "داعش".

من جانبها، قالت صحيفة "الأنباء" تحت عنوان (القمة المصرية الأردنية العراقية: أهمية مكافحة الارهاب والتكامل الاقتصادي)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي، استعرضوا في القمة الثلاثية آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، مؤكدين عزمهم على التعاون والتنسيق الاستراتيجي فيما بينهم، ومع سائر الأشقاء العرب، لاستعادة الاستقرار في المنطقة، والعمل على إيجاد حلول لمجموعة الأزمات التي تواجه عددا من البلدان العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ودعم حصول الشعب الفلسطيني على كل حقوقه المشروعة، بما فيها إقامة دولته على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة، بالإضافة إلى الأزمات في سوريا وليبيا واليمن وغيرها، وأعربوا عن التطلع لأن تؤدي القمة العربية القادمة في تونس، لاستعادة التضامن وتعزيز العمل المشترك في إطار جامعة الدول العربية.

وأضافت أن القادة أكدوا أهمية مكافحة الإرهاب بكل صوره، واستكمال المعركة الشاملة على الإرهاب، خاصة في ضوء الانتصار الذي حققه العراق في المعركة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، والعمل المكثف والمنسق لتعزيز مؤسسات الدولة الوطنية الحديثة في المنطقة العربية، بوصفها الضمانة الحقيقية ضد مخاطر التشرذم والإرهاب والنعرات الطائفية والمذهبية، التي تتناقض مع روح المواطنة والمؤسسات الديمقراطية، وحماية استقلال البلدان العربية ومنع التدخل في شؤونها الداخلية، فضلا عن مناقشتهم لعدد من الأفكار؛ لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث، ومن بينها تعزيز وتطوير المناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، وإعادة الإعمار، وغيرها من قطاعات التعاون التنموي، بالإضافة الى زيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة وتطوير علاقات التعاون الثقافي فيما بينهم.

بدورها، قالت صحيفة "النهار" تحت عنوان (قمة القاهرة الثلاثية: الدولة الوطنية ضمانة ضد الإرهاب)، إن قادة مصر، والعراق، والأردن، أكدوا أهمية تكثيف العمل؛ لتعزيز مؤسسات الدولة الوطنية الحديثة في المنطقة العربية، بوصفها الضمانة الحقيقية ضد مخاطر الإرهاب والطائفية، مشددين على أهمية التنسيق بين دولهم للاستفادة من الإمكانات التي يتيحها تواصلها الجغرافي، وكذلك أهمية العمل لتعزيز مستوى التنسيق بين الدول الثلاث، والاستفادة من الإمكانات التي يتيحها تواصلهم الجغرافي، وتكامل مصالحهم الإستراتيجية والاقتصادية، بالإضافة للروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية بين الشعوب الثلاثة.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي، والعاهل الأردني، ورئيس وزراء العراق، استعرضوا آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، وأكدوا عزمهم على تعزيز التعاون والتنسيق الاستراتيجي فيما بينهم، وكذلك مع سائر الدول العربية، لاستعادة الاستقرار في المنطقة، وشددوا على أهمية مكافحة الإرهاب بجميع صوره، ومواجهة كل من يدعم الإرهاب بالتمويل، أو التسليح، أو توفير الملاذات الآمنة والمنابر الإعلامية.

وقالت صحيفة "الجريدة" تحت عنوان (لقاء القاهرة: شراكة اقتصادية.. وتنسيق سياسي)، إن القمة الثلاثية التي عُقدت في القاهرة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وملك الأردن عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، ركزت على التعاون الاقتصادي بعد هزيمة تنظيم "داعش"، بما فيها حصول الشركات المصرية على حصة من عقود إعادة إعمار العراق، وتكثيف الدراسة لتسريع مشروع مد أنبوب نفطي من مدينة البصرة، عبر الأراضي الأردنية وصولًا إلى جنوب سيناء، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث، عبر تطوير المناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

وأضافت أن القادة الثلاثة استعرضوا آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، مؤكدين عزمهم على التعاون والتنسيق الاستراتيجي بينهم، ومع سائر الأشقاء العرب، لاستعادة الاستقرار في المنطقة، والعمل على إيجاد حلول لمجموعة الأزمات التي تواجه عددًا من البلدان العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، قضية العرب المركزية، فيما أعرب الرئيس السيسي، والعاهل الأردني، ورئيس الوزراء العراقي، عن التطلع لأن تؤدي القمة العربية القادمة في تونس، لاستعادة التضامن وتعزيز العمل المشترك، في إطار جامعة الدول العربية.

بدورها، قالت صحيفة "القبس" تحت عنوان (القمة الثلاثية بحثت التعاون الاستراتيجي والاقتصادي)، إن القمة الثلاثية تناولت 7 قرارات متعلقة بمكافحة الإرهاب، والتعاون الاستراتيجي والاقتصادي، مشيرة إلى أن القادة الثلاثة اتفقوا على أهمية الاجتماع بصفة دورية، لتنسيق المواقف والسياسات في ما بين الدول الثلاث، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، وبناء علاقات دولية متوازنة.

وأشارت إلى أن القادة الثلاثة، استعرضوا سُبل تعزيز التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات، في إطار العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمعهم، كما ناقشوا أهمية مكافحة الإرهاب بشتى صوره، ومواجهة كل من يدعم الإرهاب بالتمويل أو التسليح أو توفير الملاذات الآمنة والمنابر الإعلامية.

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