رئيس الحزب الحاكم بكوريا الجنوبية يبحث تعزيز التعاون مع فيتنام

بدأ رئيس الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية لي هوي تشان زيارة إلى فيتنام اليوم الاثنين، لبحث سبل تعزيز التعاون مع هانوي على مستوى الحزب والدولة.



ونقلت وكالة "يونهاب" عن لي هوي تشان قوله للصحفيين قبل مغادرته مطار إنتشون الدولي إنه يخطط للتوقيع على مذكرة تفاهم مع نظيره في الحزب الحاكم في فيتنام لتعزيز التبادل والتعاون.



وقال لي "فيتنام دولة مهمة للغاية فيما يتعلق بالسياسة الجنوبية الجديدة ولديها إمكانيات النمو بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)"، في إشارة إلى سياسة الحكومة الرامية إلى تحسين العلاقات مع الدول الـ 10 الأعضاء في الآسيان ومع الهند. مضيفا أن مذكرة التفاهم ستمهد الطريق لإحياء الدبلوماسية العامة مع هانوي.



ومن المقرر أن يلتقي " لي" خلال الزيارة مع الرئيس الفيتنامي نجوين فو ترونج ورئيس الوزراء نجوين شوان فوك. كما سيجتمع مع رجال الأعمال الكوريين الجنوبيين العاملين هناك حيث يسعى رئيس الحزب الحاكم لفهم بيئة أعمالهم والتجارة المتبادلة بين سول وهانوي.