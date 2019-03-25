انفجار بمكتب وزارة الدفاع اليابانية في قاعدة أمريكية بأوكيناوا

أعلن مكتب وزارة الدفاع اليابانية في مدينة أوكيناوا، انفجار عدد من اسطوانات الغاز في المكتب التابع له بقاعدة أمريكية مساء أمس الأحد.



ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن مسؤولي الوزارة القول إن الانفجار وقع بمدخل الطابق الثاني للمكتب في قاعدة دزوكاران، مقر قيادة القوات الأمريكية في المدينة الواقعة بجنوب اليابان، ولم ترد تقارير حول وقوع إصابات.



وقال الجيش الأمريكي إنه رصد تحطم جزء من سياج القاعدة، وتعتقد الشرطة العسكرية الأمريكية والشرطة المحلية أن شخصا ربما يكون قد اقتحم الموقع عبر السياج.



ويشار إلى أن المكتب يستخدمه العاملون في مكتب وزارة الدفاع اليابانية وأفراد شركات البناء التي تعمل في منشآت القاعدة.